Serie A, Cagliari-Roma: probabili formazioni, pronostico e quote

Alla Sardegna Arena di Cagliari, alle 18:00 di domenica 1 marzo, si sfideranno Cagliari e Roma. Lo scontro sarà valido per la 26esima giornata di Serie A.

Il Cagliari, che ora occupa l’undicesima posizione in classifica con 32 punti, la scorsa settimana non ha giocato contro il Verona causa rinvio. Per i sardi tre pari e due ko nelle ultime cinque giornate.

La Roma staziona quinta in classifica con 42 punti e proviene dalla vittoria in casa contro il Lecce per 4-0. I giallorossi nelle ultime cinque gare hanno raccolto un successo, un pareggio e tre ko.

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: negli ultimi dieci scontri diretti fra le due compagini, la Roma ha fatto registrare 7 vittorie e 3 pareggi.

La Roma ha il quinto miglior attacco (47 reti) e la quinta miglior differenza reti (+15).

Il meteo previsto è sereno secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Cagliari-Roma

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno, Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini, Ionita, Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone Allenatore: Rolando Maran

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola, Veretout, Cristante, Under, Mkhitaryan, Perotti, Dzeko Allenatore: Paulo Fonseca

La partita sarà arbitrata dal signor Marco Di Bello, che sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin e Pasquale De Meo. Addetti al VAR saranno Piero Giacomelli e l’assistente Damiano Di Iorio

Le quote di Cagliari-Roma

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 3.74, mentre la vittoria degli ospiti è quotata a 1.97. Per quanto riguarda il pareggio, infine, la quota è 3.66.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Cagliari-Roma potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

