Cos’è l’assicurazione Rc auto temporanea, per chi può essere utile e come funziona. Ecco costi e caratteristiche principali di questo tipo di polizza.

Assicurazione Rc auto temporanea: come funziona, costo e caratteristiche

Si parla spesso di assicurazione Rc auto o per elencarne possibili novità o per confrontare quali sono le soluzioni migliori, soprattutto a livello di costo. Forse non tutti sanno che esiste anche un altro tipo di polizza che può essere molto utile per certi automobilisti, soprattutto quelli che guidano poco o per periodi brevi. Si tratta dell’assicurazione Rc auto temporanea: ecco per chi e perché potrebbe risultare conveniente e quali sono le principali caratteristiche di questo tipo di polizza.

Cos’è l’assicurazione Rc auto temporanea e come funziona

Si chiama Rc auto temporanea (o provvisoria) quel tipo di polizza la cui durata risulta inferiore a 12 mesi. Molte compagnie offrono polizze assicurative che funzionano a chilometraggio percorso: se durante l’anno si percorre meno di un certo numero di chilometro, allora la polizza costa un tot, altrimenti il costo aumenta una volta superato il chilometraggio prefissato. Questa polizza (detta “a consumo”) è annuale ed è una tradizionale assicurazione auto che nulla a che vedere con la Rc auto provvisoria.

Quest’ultima può rappresentare la soluzione ideale per chi ha bisogno di stipulare polizze per breve tempo, in base alle loro esigenze. La durata del contratto può dunque essere giornaliera, mensile, trimestrale o semestrale. In ogni caso, inferiore all’anno. Andiamo a scoprire vantaggi e svantaggi di queste tipologie di Rc auto.

Tipi di Rc auto temporanea: pro e contro

Giornaliera : si tratta ovviamente della polizza assicurativa auto caratterizzata dal periodo più breve, e che può essere utile a tutte quelle persone che generalmente non guidano l’auto, ma che ne hanno bisogno per alcuni giorni per motivi di differente natura. Tuttavia la Rc auto giornaliera ha due svantaggi principali: il primo riguarda il fatto che non tutte le compagnie offrono questo tipo di assicurazione; il secondo concerne il costo, che in molti casi risulta piuttosto elevato e rende dunque la Rc auto giornaliera sconveniente.

Mensile : la polizza provvisoria può anche essere mensile o trimestrale e a volte il costo di quest'ultima equivale a quello dell'assicurazione giornaliera. Come nel caso soprastante, la possibilità di optare per questo tipo di polizza è utile per chi deve utilizzare per un periodo limitato di tempo l'auto, magari per esercitare un lavoro stagionale oppure per fare un viaggio. In ogni caso è sempre preferibile farsi fare un preventivo da diverse compagnie al fine di accettare la soluzione migliore e più conveniente sotto l'aspetto economico.

Semestrale: è la polizza auto temporanea di maggior durata, ma il cui costo è anche più elevato rispetto ai 6 mesi pagati con una polizza assicurativa annuale tradizionale. La cadenza semestrale può essere l'ideale per chi utilizza un veicolo solo in una parte dell'anno (stagione calda o stagione fredda).

Polizza auto temporanea: costi e meccanismo

Il costo di un’assicurazione auto temporanea consta generalmente di due componenti: la prima è una quota fissa, e corrisponde a una percentuale fissa di una polizza annuale; la seconda invece è una quota variabile ed è il risultato della divisione del costo della polizza per i giorni dell’anno, al fine di quantificare l’importo giornaliero.

Infine ricordiamo che, in genere, anche per le assicurazioni provvisorie possono essere richiesti alcuni tra i servizi che normalmente rientrano nella Rc auto tradizionale.

