Serie tv Sigmund Freud: trama, cast e quando esce su Netflix

L’attesa è quasi finita, poche settimane ci separano dall’esordio della fiction su Sigmund Freud. La serie tv, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix da lunedì 23 Marzo 2020, è stata diretta da Marvin Kren, regista austriaco noto soprattutto per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere di genere horror come Rammbock e The Station – Ghiacciaio di sangue.

Il thriller, composto da otto episodi e sceneggiato da Benjamin Hessler e Stefan Brunner, è stato girato quasi interamente tra Vienna e Praga ed il progetto era già stato presentato nel 2017 ma successivamente la sua uscita ha subito numerosi rinvii. Cosa stiamo aspettando? Vediamo insieme la sinossi di Freud!

Serie tv Sigmund Freud: trama e quando esce su Netflix

Come già detto in apertura di articolo, Freud verrà pubblicato sulla piattaforma Netflix il 23 marzo 2020. La serie televisiva racconta in forma romanzata gli esordi del celebre padre della psicanalisi, una delle correnti teoriche e pratiche più famose della psicologia. La fiction segue le indagini del giovane Sigmund alle prese con un complicato caso che ha come protagonista un assassino seriale.

Il brillante ricercatore non è però solo in questa impresa ma può contare sull’aiuto della sensitiva Fleur Salomé e dell’ispettore Alfred Kiss. In particolare quest’ultimo, a differenza deicolleghi che si oppongono con decisione alle idee di Freud, è affascinato dalle riflessioni dell’intraprendente dottore. Contro ogni previsione tutti e tre si ritroveranno al centro di una congiura che tiene in sospeso tutta l’Austria.

Il cast della serie televisiva

Protagonista della fiction è Robert Finster che veste i panni di Sigmund Freud. Ella Rumpf veste i panni di Fleur Salomé, Georg Friedrich quelli di Alfred Kiss e Christoph F. Krutzler è Franz Poschacher.

Hanno partecipato alla serie Brigitte Kren nel ruolo di Lenore, Maria Growaldt quello di Henriette von Schönfeld e Nadiv Molcho è Eli Bernays. Infine Ales Bílík indossa le vesti di Ulána e Jiri Vales quelle di Leibgardist.

