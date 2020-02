Condividi su

Top 10 serie tv Netflix e film: come vedere le classifiche giornaliere

La Top 10 serie TV Netflix è diventata realtà. La nuova funzione offre la possibilità agli abbonati di consultare quotidianamente i contenuti più popolari della piattaforma streaming a pagamento che cerca sempre di stupire il pubblico arricchendo continuamente il proprio catalogo e con inediti strumenti di consultazione.

Il colosso statunitense, operante nella distribuzione via internet di pellicole, telefilm e trasmissioni d’intrattenimento, aggiunge quindi una elemento in più che ci mostra quali sono i contenuti che appassionano maggiormente il pubblico. Ma vediamo insieme come vedere l’elenco!

L’attesa è finita, la Top 10 serie TV Netflix è attiva è pronta per essere consultata. Ne ha fatta di strada la piattaforma che nel 1997 si occupava delle attività di noleggio DVD e di prenotare i dischi via internet. La società anno dopo anno ha allargato sempre di più i propri orizzonti fino a quando nel 2008 ha attivato il servizio streaming on-line on demand che in poco tempo è diventato il suo principale campo d’azione. Un grande successo dovuto ai contenuti pubblicati, la facilità d’utilizzo e la capacità di rinnovarsi continuamente che ha portato l’azienda a produrre in proprio lungometraggio e telefilm.

La nuova funzione introdotta ci permette di scorrere giorno per giorno la classifica generale delle fiction più popolari nel nostro paese. Oltre alle serie tv Netflix viene stilato anche un elenco delle dieci pellicole più apprezzate ma entrambe le graduatorie variano sulla base dei gusti dei singoli abbonati in quanto si basano in parte su ciò che ha guardato precedentemente l’utente. Trovare la scaletta è semplice: tra le varie categorie presenti sulla piattaforma come I titoli del momento, Da rivedere, Anteprime c’è anche la Top 10 in Italia oggi.

