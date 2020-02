Condividi su

Ozark 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Il 27 Marzo 2020 il catalogo del colosso streaming Netflix si arricchisce di una nuova stagione di un titolo piuttosto atteso dal pubblico: stiamo parlando di Ozark. Lo show è al terzo ciclo di episodi e quest’ultimo sarà composto da 10 episodi dalla durata di circa 60 minuti ciascuno. Ozark abbraccia il genere drammatico dai toni thriller e nasce da un’idea di Bill Dubuque e Mark Williams; non resta da scoprire se la serie tv avrà un futuro prospero e sarà rinnovato per un’ulteriore stagione.

Per chiunque volesse approfondire questo titolo, su Netflix sono già presenti le prime due stagioni e il terzo capitolo verrà aggiunto nel giro di un mese in contemporanea in tutti i Paesi in cui è presente il servizio.

Ricordiamo che al momento il colosso streaming non permette più di iscriversi alla piattaforma per mezzo del mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti nel catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al sito.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di Ozark 3, possiamo dare un’occhiata al trailer della nuova stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Ozark | Season 3 Announcement | Netflix

Ozark 3: la trama

La trama della terza stagione dello show sarà ambientata ben 6 mesi dopo gli eventi accaduti nel secondo ciclo di episodi. In particolare al casinò le cose sembrano procedere per il verso giusto, ma in realtà dietro le quinte si sta attuando una lotta per il potere: Marty e Wendy hanno tutte le intenzioni di far tornare la famiglia al vecchio splendore, ma questa volta ottenendo un ruolo molto più importante; l’alleanza con Helen e il cartello della droga messicano sembra essere una mossa vincente, ma la routine sarà nuovamente sconvolta nel momento in cui Ben, il fratello minore di Wendy, entrerà nella vita della famiglia.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Ozark e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Jason Bateman veste i panni di Marty Byrde; Laura Linney nel ruolo di Wendy Bryde; Julia Garner è Ruth Langmore; Janet McTeer interpreta Helen; Sofia Hublitz veste i panni di Charlotte Bryde; Skylar Gaertner nel ruolo di Jonah Bryde; Charlie Tahan è Wyatt; Lisa Emery interpreta Darlene Snell; Felix Solis veste i panni di Omar Navarro; Joseph Sikora nel ruolo di Frank Cosgrove Jr; Madison Thompson è Erin.

