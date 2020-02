Il 16 marzo 2020 debutta sulla rete televisiva americana The CW la seconda stagione di una serie tv: stiamo parlando di Roswell New Mexico

Roswell New Mexico 2: trama, cast, anticipazioni. Quando esce la serie tv

Il 16 marzo 2020 debutta sulla rete televisiva americana The CW la seconda stagione di una serie tv: stiamo parlando di Roswell New Mexico. Lo show è un reboot della storica serie tv andata in onda tra il 1999 e il 2002 e, stando alle statistiche, sta riscontrando un successo maggiore rispetto alla fiction madre. Per il secondo ciclo di episodi sono state commissionate 13 puntate dalla durata di circa 40 minuti ciascuna. Per quanto concerne la data di uscita in Italia bisognerà attendere qualche mese in più, ma sicuramente lo show verrà distribuito doppiato su Premium Stories.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di Roswell New Mexico 2 possiamo goderci il trailer della nuova stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Roswell, New Mexico Season 2 Trailer (HD)

Roswell New Mexico 2: la trama

La trama generale di Roswell New Mexico ruota intorno le vicende di una ragazza che scopre di aver amato in adolescenza un ragazzo molto particolare: quest’ultimo è in realtà un alieno e la donna decide di mantenere il suo segreto; ma quando alcuni attacchi e minacce sul pianeta sembrano essere a causa di extraterrestri la verità rischia di venire a galla.

Nella seconda stagione dello show, Max scopre di essere molto importante per la sua razza: i suoi simili lo considerano un Salvatore e lo cercano senza sosta. Sarà riuscito a sopravvivere alla Resurrezione?

Nel frattempo Rosa ha l’opportunità di ritornare in vita e ricongiungersi con il fratello, mentre Michael si trova invischiato in un triangolo amoroso con Alex e Marina. Cosa accadrà nelle prossime puntate dello show?

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Jeanine Mason veste i pani di Liz Ortecho; Nathan Parsons nel ruolo di Max Evans; Michael Vlamis interpreta Michael Guerin; Lily Cowles è Isobel Evans-Bracken; Tyler Blackburn veste i panni di Alex Manes; Heather Hemmens nel ruolo di Maria DeLuca; Michael Trevino è Kyle Valenti; Trevor St. John interpreta Jesse Manes.

