L’amica geniale 2: la trama e le anticipazioni dell’ultima puntata che andrà in onda stasera 2 marzo 2020 su Rai 1 alle 21:25.

L'amica geniale 2: trama e anticipazioni stasera 2 marzo 2020 Rai 1

È giunto il momento della resa dei conti per le protagoniste de L’amica geniale 2. L’amata fiction italo-statunitense, in onda oggi 2 marzo 2020 dalle 21:20 su Rai 1, approda al suo ultimo e appassionante appuntamento con due episodi ricchi di colpi di scena, rivelazioni e commoventi confessioni.

Anche la nuova stagione della serie televisiva, tratta dai romanzi della misteriosa scrittrice Elena Ferrante, ha ottenuto ottimi risultati d’ascolto. Parte del merito è da attribuire al sapiente utilizzo della macchina da presa di Saverio Costanzo e ad un cast di attori davvero eccezionale. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi L’amica geniale 2!

L’amica geniale 2: trama e anticipazioni stasera 2 marzo 2020 Rai 1

L’ultima puntata de L’amica geniale 2 si aprirà con l’episodio intitolato Il ritorno. Il sogno di Elena di entrare alla Normale di Pisa è diventato realtà e la donna in quell’ambiente finalmente riesce a far emergere tutte le sue qualità. La ragazza decide poi di trascorrere le vacanze di Pasqua nel tanto amato è odiato rione dove nel frattempo sono cambiate molte cose.

Lila ha perso la grinta d’un tempo e riversa tutte le sue attenzioni sul nascituro ma c’è ancora qualcosa del suo passato che la tormenta: i diari. La giovane madre infatti teme che Stefano possa trovare i suoi scritti e per assicurarsi che ciò non accada li affida a Elena a patto però che quest’ultima non li legga. Nonostante la promessa, Greco infrange il giuramento e sfogliando le tormentate pagine comprende la motivazione alla base di gesti che anni prima le erano sembrati inspiegabili.

Anticipazioni stasera 2 marzo 2020 Rai 1

L’amica geniale 2 ci saluterà con La fata blu. Elena si prepara a scrivere il suo primo romanzo e con la mente ripercorre gli anni della sua infanzia trascorsi nel rione tra gioie, dolori e speranze.

Anche se le sue più grandi emozioni le ha vissute lontano da Pisa, la ragazza nella città Toscana ha trovato la sua dimensione e persino l’amore in Pietro Airota, figlio di un professore dell’università. Il giovane uomo, travolto dai sentimenti per la studentessa, quando Greco si laurea le regala un anello di fidanzamento. Nel frattempo Elena torna a Napoli per festeggiare l’obiettivo raggiunto e con sua grande sorpresa scopre che Lila ha stravolto completamente la sua esistenza.

