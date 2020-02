Ultime notizie Corona: 821 casi e 21 morti in Italia. Cosa sta succedendo?

Condividi su

Ultime notizie Corona: più di 821 casi e 21 morti in Italia. Cosa sta succedendo?

Ultime notizie Corona: a distanza di poche ore forniamo un nuovo dettagliato aggiornamento su quella che è la situazione nel nostro Paese. Lo sforzo è massimo per contenere il contagio ma anche per placare ogni forma di inutile quanto dannoso allarmismo.

I casi

I numeri ufficiali sui casi nel nostro Paese sono quelli indicati dalla Protezione Civile. Direttamente dalla sede del Dipartimento della Protezione Civile, dove proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, giungono gli ultimi dati aggiornati alle ore 18.00 del 28 febbraio 2020.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 888 persone hanno contratto il virus in 13 regioni e in una Provincia autonoma. Degli 888 casi vanno conteggiati 821 casi, 21 decessi e 46 persone guarite.

Ultime notizie Corona, dettaglio

Ecco il dettaglio fornito dalla Protezione Civile: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 531, 151 in Veneto, 145 in Emilia-Romagna, 19 in Liguria, 11 in Piemonte, 8 in Toscana, 6 nelle Marche, 4 in Sicilia, 4 in Campania, 3 nel Lazio, 3 in Puglia, 1 in Abruzzo, 1 in Calabria e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano.

Dove si trovano i pazienti? I pazienti ricoverati con sintomi sono 345, 64 sono in terapia intensiva, mentre 412 si trovano in isolamento domiciliare. 46 persone sono guarite. I deceduti sono 21, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Gli annunci

Ultime notizie Corona – Nel corso della conferenza stampa a cui, oltre Borrelli in qualità di Commissario per l’emergenza della Protezione civile, ha partecipato il presidente dell’Istituto Superiore della Sanità Silvio Brusaferro sono state date altre informazioni. In particolare Borrelli ha annunciato due nuove Ordinanze: la prima per l’affidamento all’ISS della sorveglianza epidemiologica e virologica in modo da avere dati standardizzati e omogenei per tutto il territorio; l’altra per il potenziamento dei dispositivi di ventilazione per gli ospedali. Lo stesso Borrelli ha fatto presente che l’Istituto Superiore della Sanità sinora ha confermato 383 casi su 383 esaminati e inviati dalle Regioni, segno dell’efficacia dei test effettuati dai laboratori sul territorio.

