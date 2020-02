Condividi su

Council of Dads: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Council of Dads: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Il 24 marzo 2020 debutta sulla rete televisiva americana NBC un nuovo show di genere commedia/family drama: stiamo parlando di Council of Dads. Il titolo prende ispirazione dal romanzo autobiografico scritto da Bruce Failer e la prima stagione sarà composta da un totale di 10 episodi rispettando il format previsto dalla nuova generazione di serie tv. Council of Dads rappresenta una grande opportunità per NBC al punto che pare che la rete sia in procinto di optare per un rinnovo anticipato; lo show lascia grandi aspettative, tanto che da molti è considerato l’erede di This is Us. Joan Rater, uno dei direttori artistici dello show, ha espresso inoltre il suo entusiasmo a proposito del progetto; ecco le sue parole ufficiali in occasione del press tour invernale del Television Critics Association, riportate da Deadline:

“Siamo molto fortunati di poter raccontare queste storie grazie a show come This is Us. Questo tipo di narrazioni troveranno sempre il favore della gente e in questo caso si tratta di un pochino della nostra famiglia mescolata a qualcosa delle famiglie degli sceneggiatori. Parliamo di situazioni familiari reali in TV.“

Per quanto concerne la data di uscita in Italia bisognerà attendere che una rete televisiva o una piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione per importare la serie tv nel nostro Paese.

In attesa di scoprire il futuro di Council of Dads, possiamo dare un’occhiata alla trama e al cast dello show, ma prima è disponibile un trailer della prima stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

COUNCIL OF DADS | Official Trailer

Council of Dads: la trama

La trama della serie tv ruota intorno la figura di Scott Perry, un padre di 4 ragazzi che scopre di avere il cancro. Preoccupato per il futuro dei propri figli, decide di realizzare una vera e propria “squadra di papà” pronta a garantire una crescita sana e ricca per i ragazzi, in modo che questi si sentano sostenuti anche quando il loro padre biologico non ci sarà più. Il team è composto da 3 suoi amici: Anthony, fedele compagno di vecchia data; Larry, sponsor di Scott agli Alcolisti Anonimi; Oliver, chirurgo e miglior amico della moglie di Scott, Robin.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Council of Dads e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Tom Everett Scott veste i panni di Scott Perry; Michael O’Neill nel ruolo di Larry Malvern; Clive Standen è Anthony Lavelle; J. August Richards interpreta il dottor Oliver Post; Sarah Wayne Callies nel ruolo di Robin Perry; Blue Chapman veste i panni di J.J. Perry; Emjay Anthony interpreta Theo Perry; Michele Weaver è Luly Perry; Thalia Tran veste i panni di Charlotte Perry.

