On My Block 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

l’11 Marzo 2020 il catalogo Netflix si arricchisce di una nuova stagione di un titolo che sta prendendo piede tra il pubblico: On My Block

l’11 Marzo 2020 il catalogo Netflix si arricchisce di una nuova stagione di un titolo che sta prendendo piede tra il pubblico del piccolo schermo: stiamo parlando di On My Block. La data di uscita del teen drama ha subito uno slittamento a causa di problemi in fase di produzione: il gruppo di giovani attori, infatti, ha ritardato l’inizio delle riprese poiché non era stato raggiunto un accordo sul salario; una simile rinegoziazione era stata affrontata anche per titoli di maggior successo quali Stranger Things e 13 Reasons Why.

Per chiunque volesse approfondire questo titolo basterà collegarsi al sito e selezionarlo dalla lista presente nel catalogo; ricordiamo che al momento Netflix ha rimosso la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita: l’unico modo per poter accedere alla piattaforma è dunque quello di scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di On My Block 3, c’è la possibilità di visionare il trailer della nuova stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua italiana.

On My Block - Stagione 3 | Trailer ufficiale | Netflix

Watch this video on YouTube

On My Block 3: la trama

Al momento non sono state rilasciate papabili anticipazioni per quanto concerne la trama della terza stagione di On My Block, ma possiamo avere un’idea di cosa ci aspetta prendendo in considerazione gli eventi che hanno caratterizzato il finale del capitolo precedente. Cesar, Ruby e Jamal sono stati vittime di un rapimento e dovremo scoprire cosa accadrà loro nello specifico; nel frattempo, Monse ha espresso il suo desiderio di lasciare la città, anche se le sue parole non sono state prese sul serio in quanto la ragazza molto spesso cerca semplicemente di ottenere attenzioni dal gruppo. Avrà detto la verità questa volta? Quello che è certo è che Monse, dopo aver dichiarato le sue intenzioni e camminato per la sua strada, nel momento in cui si gira verso i suoi amici scopre che questi sono scamparsi e lei è l’unica sopravvissuta al rapimento.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di On My Block e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Sierra Capri nel ruolo di Monse Finnie; Diego Tinoco a vestire i panni di Cesar Diaz; Jason Genao a interpretare Ruben “Ruby” Martinez Jr.; Brett Gray nel ruolo di Jamal Turner; Jessica Marie Garcia a vestire i panni di Jasmine Flores; Ronni Hawk a interpretare Olivia; Julio Macias nel ruolo di Spooky.

