Superstore 6: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

NBC ha dato il via al rinnovo di una nuova stagione per una serie tv di discreto successo: stiamo parlando di Superstore. Lo show è inglobata a pieno titolo nel genere sitcom e, considerando quanto accaduto nei capitoli precedenti, è probabile che anche la sesta stagione raggiungerà il numero di 22 episodi, tutti dalla durata di 20 minuti circa. Superstore rappresenta uno degli show più longevi del network e, dato il numero di ascolti ricevuti annualmente, ci si aspetta che il suo futuro sia ancora luminoso: tutto dipenderà se il sesto ciclo di episodi continui su questa linea e regga il confronto sia con il passato che con le serie tv di punta di NBC. In ogni caso, la rete televisiva americana non si è ancora espressa sulla data ufficiale di debutto; quest’ultima informazione è probabile che sarà annunciata durante gli Upfronts di maggio 2020; se dobbiamo tuttavia gettare un’ipotesi, non c’è da stupirsi se Superstore vedrà la luce durante il palinsesto autunnale, come accaduto per le stagioni precedenti. Per quanto concerne la messa in onda in Italia, tuttavia, i tempi si dilatano e dovremo aspettare la versione doppiata almeno fino alla primavera 2021. A occuparsi della distribuzione nel nostro Paese, come di consueto, sarà certamente Premium Stores, nonché le varie piattaforme on demand correlate a canale.

In attesa di scoprire il futuro della serie tv, cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama e del cast di Superstore 6.

Superstore 6: la trama

Trattandosi di una sitcom è difficile prevedere l’andamento dei futuri episodi inediti; il network non ha rilasciato alcuna anticipazione e, considerando che la stagione 5 ancora deve concludersi è praticamente impossibile fare congetture su ciò che sarà la trama del nuovo capitolo di Superstore. Non appena avremo notizie al riguardo provvederemo ad aggiornarvi.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali della sesta stagione di Superstore e quali personaggi andranno a interpretare all’interno dello show, ma prima è bene spendere due parole a proposito di America Ferrera: l’attrice infatti abbandonerà la serie, ma ha rilasciato una dichiarazione a proposito della sua scelta; ecco le sue parole ufficiali:

“Gli ultimi cinque anni in Superstore sono stati tra i più gratificanti, arricchenti e piacevoli della mia carriera. Produrre, dirigere e recitare con questo cast e questa crew incredibili mi ha dato l’opportunità di crescere come persona e come narratrice. Sono estremamente grata ai miei partner alla NBC e a Universal Television per il supporto e la convinzione che hanno sempre riposto nella serie e sono grata più di tutti al brillante Justin Spitzer per aver creato il divertente, intelligente e stimolante mondo di Superstore e per avermi invitato a farne parte. Nell’iniziare un nuovo capitolo per la mia famiglia e la mia carriera, auguro il meglio e altri successi alla mia amata famiglia di Superstore.“

Ecco invece i nomi di coloro che sono stati confermati per la sesta stagione: Ben Feldman veste i panni di Jonah Simms; Lauren Ash nel ruolo di Dina Fox; Colton Dunn interpreta Garret McNeil; Nico Santos è Mateo Liwanag; Nichole Bloom veste i panni di Cheyenne Lee-Thompson; Mark Mckinney nel ruolo di Glenn Sturgis.

