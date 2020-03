Live – Non è la d’Urso, questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata dello show condotto dalla nota conduttrice Mediaset

Live – Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni stasera in tv su Canale 5

Dopo le polemiche seguite alla lite tra Vittorio Sgarbi e la presentatrice Barbara D’Urso avvenuta nel corso della scorsa puntata, torna questa sera lo show di Canale 5 dal titolo Live – Non è la d’Urso.

Ritroveremo dapprima Heather Parisi, in collegamento da Hong – Kong per raccontarci come lei e la sua famiglia stanno vivendo questa emergenza sanitaria. Tra gli ospiti di questa sera avremo inoltre Vittorio Sgarbi, il quale tornerà a sedersi sui bianchi divanetti presenti in studio per chiarire il suo litigio con la padrona di casa.

La macchina della verità, a cui si sottoporrà un ospite misterioso, riserverà infine molte sorprese ai telespettatori di Canale 5.

Live – Non è la d’Urso: ospiti questa sera, Vittorio Sgarbi di nuovo su Canale 5

Ancora una volta si parlerà del programma televisivo La Pupa e il Secchione…E Viceversa, co-condotto da Paolo Ruffini e dalla Ex-Pupa Francesca Cipriani. La poca diplomazia e le parole del critico d’arte hanno senz’altro acceso i riflettori su alcuni retroscena del programma, seguito così come criticato da molti telespettatori. Vittorio Sgarbi, con grande sorpresa di tutti i telespettatori, ha accettato nuovamente l’invito a prendere parte alla trasmissione. Non è di certo nella sua indole chiedere scusa dianzi ad una platea di persone, ma di certo dovrà cercare di farsi perdonare per le accuse rivolte alla conduttrice.

Live – Non è la d’Urso: anticipazioni questa sera, Canale 5

Francesca Cipriani e le altre Pupe protagoniste del reality show saranno anche loro ospiti, ancora una volta, degli studi televisivi di Live – Non è la D’Urso. Si cercherà dunque di spegnere la polemica accesa da Sgarbi sulla figura di una delle ragazze, evitando di non mettere anche questa sera in cattiva luce la trasmissione e i suoi protagonisti.

