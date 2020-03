Condividi su

Test Invalsi 2020 al via fino al 31 marzo, cosa cambia rispetto al 2019

Test Invalsi 2020 confermati: in un periodo in cui proroghe e slittamenti sono all’ordine del giorno vista l’emergenza coronavirus, nel mondo scuola arriva anche una conferma e riguarda le prove Invalsi 2020, che si terranno in tutto il Paese tra il 2 marzo e il 31 marzo 2020. Ricordiamo che i test Invalsi sono un pre-requisito per sostenere l’esame di maturità e non ci sarà alcuno stop neppure nelle Regioni che più sono colpite dal Covid-19.

Test Invalsi 2020: le nuove date

Come ha spiegato Roberto Ricci, responsabile dell’Area Prove Invalsi in un video trasmesso sul sito Skuola.net, “il risultato delle prove non incide sul voto: gli studenti avranno il loro risultato che potranno scaricare dal sito dell’Invalsi”. Allo studio ci sono diverse soluzioni tecnologiche in modo tale che gli studenti “possano avere i propri risultati e farne quello che vorranno senza patemi d’animo”. Si è comunque al lavoro al fine di assicurare “agli studenti le condizioni di massima tranquillità nello svolgimento delle prove”.

Nelle scuole che attualmente sono aperte si inizierà subito, mentre nelle scuole che al momento sono chiuse si andrà a recuperare il tempo perduto, ma i presidi sono stati già avvisati e, senza fretta, si partirà quando si potrà.

Test Invalsi 2020: la situazione nelle Regioni

Intanto nel DPCM del 1° marzo 2020 si è stabilita la chiusura delle scuole almeno fino all’8 marzo nelle regioni Lombardia, Veneto (per queste due regioni fanno eccezione le scuole dei comuni delle zone rosse), Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e in due province: Pesaro-Urbino, nelle Marche, e Savona, in Liguria. Il calendario scolastico in queste regioni sarà modificato alla luce dei nuovi provvedimenti, tuttavia per il 4 marzo è prevista la riapertura delle scuole nel Piemonte e in Liguria.

Test Invalsi 2020: calendario date V secondaria di II grado

Di seguito il calendario con le sessioni previste per il mese di marzo per la V secondaria di II grado.

Sessione ordinaria Classi Campione , prove di italiano, matematica e inglese (lettura e ascolto): da lunedì 9 a giovedì 12 marzo 2020 compresi (3 tra i 4 giorni proposti scelti dalla scuola);

, prove di italiano, matematica e inglese (lettura e ascolto): da lunedì 9 a giovedì 12 marzo 2020 compresi (3 tra i 4 giorni proposti scelti dalla scuola); Sessione ordinaria Classi Non Campione , prove di italiano, matematica e inglese (lettura e ascolto): da lunedì 2 marzo 2020 a martedì 31 marzo 2020;

, prove di italiano, matematica e inglese (lettura e ascolto): da lunedì 2 marzo 2020 a martedì 31 marzo 2020; Sessione suppletiva Classi Non Campione, prove di italiano, matematica e inglese (lettura e ascolto): da lunedì 11 maggio 2020 a venerdì 15 maggio 2020 compresi.

