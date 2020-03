Condividi su

Ultime notizie Corona: primo caso a Roma e prossima settimana decisiva

Ultime notizie Corona: da giorni continuiamo a dare aggiornamenti sul coronavirus, nelle sue varie sfaccettature, e sulle conseguenze nel nostro Paese dove nelle ultime settimane sono cresciuti esponenzialmente i numeri delle persone contagiate.

Ultime notizie corona: i numeri aggiornati della Protezione Civile

I numeri ufficiali arrivano direttamente dalla Protezione Civile. L’aggiornamento delle ore 18 dell’1 marzo 2020 dalla sede del Dipartimento della Protezione Civile dove proseguono i lavori del Comitato Operativo riporta nuovi numeri. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 1577 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia, 1694 persone hanno contratto il virus.

Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 984, 285 in Emilia-Romagna, 263 in Veneto, 25 in Liguria, 17 in Campania, 49 in Piemonte, 13 in Toscana, 25 nelle Marche, 6 in Friuli Venezia Giulia, 6 nel Lazio, 9 in Sicilia, 3 in Puglia, 5 in Abruzzo, 2 in Umbria, 1 in Calabria e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 639, 140 sono in terapia intensiva, mentre 798 si trovano in isolamento domiciliare. 83 persone sono guarite. I deceduti sono 34, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Ultime notizie corona, primo caso a Roma

Intanto è confermato dalle autorità il primo caso di coronavirus a Roma. L’ufficialità è arrivata dall’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato: “I test eseguiti durante la notte presso l’istituto Spallanzani confermano la positività al COVID-19 di un poliziotto”. “Sono stati informati il Prefetto e il Questore. Ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza sanitaria. Si conferma il link epidemiologico con la Regione Lombardia”. Nei giorni scorsi, come riferisce Il Sole 24 Ore, la direzione centrale Sanità della Polizia di Stato ha dettato le Linee guida di prevenzione e protezione dal possibile contagio da coronavirus per i 100mila agenti in servizio.

Settimana decisiva: ecco perché

Ultime notizie Corona – Secondo quanto dichiarano glie esperti nei prossimi giorni le cose dovrebbero andar meglio. Si è espresso ad esempio in questa direzione il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro nel colloquio con Repubblica.

“Le prime decisioni di chiusura sono del weekend scorso, quello del 21-22 febbraio, e visto che l’incubazione della malattia dura 14 giorni, fino ad ora l’abbiamo diagnosticata in persone che l’hanno presa precedentemente Nei prossimi sette giorni però, se quello che abbiamo fatto è sufficiente, dovremmo iniziare a vederne l’efficacia”. Brusaferro ha aggiunto: “I provvedimenti verranno decisi via via. Speriamo di vedere i primi risultati verso la fine di questa settimana, che è decisiva”. “Stiamo ricostruendo le curve epidemiologiche. È verosimile che sia entrato già a gennaio ma non ci sono ancora dati che mi permettano di confermarlo”.

