Artemis Fowl: trama, cast, anticipazioni film. Quando esce al cinema

Il 27 maggio 2020 arriva nelle sale cinematografiche italiane un nuovo film live action targato Disney: stiamo parlando di Artemis Fowl. Continuano dunque i progetti live action e questa volta tocca a uno dei personaggi di una saga di romanzi più amati nel genere fantasy. Per chi volesse visionare il titolo in differita, sicuramente la pellicola verrà caricata in un secondo momento sulla piattaforma streaming di Disney; basterà dunque sottoiscrivere un abbonamento e seguire il film comodamente in streaming. Kenneth Branagh si è occupato della regia della pellicola, mentre a lavorare alla sceneggiatura è stato Conor McPherson.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast del film è possibile godersi il trailer della pellicola: lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Disney’s Artemis Fowl | Official Trailer

Artemis Fowl: la trama

Come su scritto, il film Artemis Fowl si ispira alla saga di romanzi per ragazzi nati dalla penna di Eoin Colfer; in particolare la trama della pellicola verterà sugli eventi che hanno caratterizzato il primo libro: il protagonista Artemis verrà a conoscenza di un misterioso gruppo di fate facenti parte di una razza segreta abitante del sottosuolo. L’obbiettivo di Artemis sarà quello di derubare le fate e per farlo, con l’aiuto di una guardia del corpo e della sorella di quest’ultimo, rapirà un esemplare della razza per chiedere un riscatto, ma le cose non andranno propriamente come previsto.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali del film e quali personaggi interpretano all’interno della pellicola: Ferdia Shaw veste i panni di Artemis Fowl II; Lara McDonnell nel ruolo di Spinella Tappo; Nonso Anozie è Domovoi Leale; Josh Gad interpreta Bombarda Sterro; Judi Dench veste i panni del comandante Root; Miranda Raison nel ruolo di Angeline Fowl; Colin Farrell è Artemis Fowl I; Tamara Smart interpreta Juliet; Hong Chau veste i panni della Fata; Nikesh Patel nel ruolo di Polledro; Adrian Scarborough è il Capo dei Goblin.

