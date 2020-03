Tim e Vodafone promuovono un’iniziativa per i propri clienti residenti nella “zona rossa”: giga illimitati per navigazione internet

Tim e Vodafone: GB gratis per Coronavirus, ecco come averli

L’economia italiana e non solo comincia ad avvertire il colpo a causa dell’epidemia del nuovo coronavirus; basta guardare ai dati relativi al turismo e, in particolare, gli ultimi diffusi a proposito del settore del trasporto aereo. Nel frattempo, Tim e Vodafone promuovono un’iniziativa per i propri clienti residenti nella “zona rossa”.

Tim e Vodafone: l’iniziativa per i propri clienti nella “zona rossa”

I due maggiori operatori telefonici sul mercato italiano, cioè Tim e Vodafone, offrono ai propri clienti residenti nella “zona rossa” giga illimitati per la navigazione. Un’iniziativa utile considerando che le persone che vivono negli undici comuni sottoposti a quarantena, grazie a internet, non riescono soltanto a passare il tempo, per così dire, ma anche – in molti casi almeno – a lavorare grazie ai programmi di smart working messi in campo dalle aziende.

L’avviso di Tim tramite sms

Sia Tim che Vodafone, sin dagli ultimi giorni dello scorso mese, stanno avvertendo dell’iniziativa i propri clienti residenti nella “zona rossa” tramite apposito sms. In quello inviato dall’azienda italiana si legge, appunto, “Tim sostiene i clienti nelle zone interessate dal Coronavirus: dal 27 febbraio 2020 potranno utilizzare gratuitamente 30 giorni di giga illimitati per navigare in internet dalla linea mobile”. Per precisione, sulla scorta di quanto riferisce la stampa specializzata, bisogna dire che i giga accreditati ai clienti in quarantena sono 500: insomma, non proprio illimitati da un punto di vista tecnico, tuttavia, difficilmente si possono esaurire nel giro di un mese.

Vodafone pensa anche alle imprese

Anche Vodafone, come si diceva, si è mossa nella stessa direzione: i suoi clienti in “zona rossa” sono stati avvertiti via messaggio della possibilità di utilizzare Giga e minuti senza limiti di sorta per un mese. Detto ciò, l’azienda britannica ha voluto assicurare anche alle imprese e alle Partite Iva sue clienti le stesse condizioni agevolate. L’avviso a queste è arrivato sempre con un sms: “Gentile Cliente, a seguito delle criticità di questi giorni molte aziende stanno riorganizzando il lavoro incrementando le attività da remoto. Vodafone Business vuole essere al fianco di imprese e partite IVA offrendo un mese di utilizzo illimitati della connessione dati su tutte le sue SIM Voce per essere in contatto con colleghi, clienti e fornitori senza ulteriori costi”.

