Voli cancellati Ryanair: elenco aggiornato e quali non partono

Voli cancellati Ryanair: non solo la compagnia low cost irlandese, tutto il settore del trasporto aereo sta avvertendo le conseguenze dell’epidemia di Covid 19. Aumenta la richiesta di rimborsi e subisce un’impennata il numero di passeggeri che non si presenta al gate.

Voli cancellati Ryanair: taglio del 25% delle rotte

La Ryanair con una nota ha annunciato di aver notificato ai propri passeggeri la “riduzione dei suoi operativi a corto raggio (principalmente da e verso l’Italia) fino al 25% per un periodo di tre settimane, da martedì 17 marzo a mercoledì 8 aprile”. La compagnia low cost poco prima aveva anche fatto presente di aver “registrato un calo significativo delle prenotazioni per il periodo compreso tra fine marzo e inizio aprile”, come risulta chiaro, come conseguenza della diffusione del nuovo coronavirus; in parallelo, sempre da Ryanair, si segnalava “un significativo aumento dei ‘no show’ da parte dei passeggeri (cioè nonostante la prenotazione non si sono presentati all’imbarco, ndR), in particolare, in partenza dall’Italia e su voli nazionali”.

Cosa fanno le altre compagnie

Sulla stessa linea la britannica EasyJet è in procinto di cancellare 500 voli da e verso l’Italia nella seconda metà di marzo. Luftanhansa eliminerà decine di voli tra marzo e aprile verso gli scali di Milano, Venezia, Roma, Torino, Verona, Bologna, Ancona e Pisa; l’interruzione delle tratte riguarderà in vario modo ma comunque consistente anche le controllate dall’azienda tedesca: Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings. D’altronde, i dati raccolti dalle compagnie aeree sono impietosi: la disdetta delle prenotazioni tocca percentuali intorno al 90%, molti passeggeri (circa il 65%) scelgono di non volare anche se ciò comporterà la perdita del rimborso. In diversi mercati, la Iata – associazione internazionale di cui fanno parte 300 vettori internazionali – segnala un aumento vertiginoso dei “no show”: praticamente oltre la metà dei passeggeri non prende il volo.

