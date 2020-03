Condividi su

Good Sam: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

CBS sta valutando l’idea di inserire nel suo palinsesto un nuovo progetto appartenente al genere medical drama: stiamo parlando di Good Sam. Il pilot dello show sembra essere un punto di inizio pieno di potenziale e il network dovrà prendere la decisione sul se mandare in produzione il titolo per un’intera stagione. Al momento non ci sono informazioni certe al riguardo; con ogni probabilità scopriremo il futuro dello show durante gli Upfronts di maggio 2020. Sutton St. Productions e CBS Television Studios figurano come case produttrici della serie tv, mentre l’idea di Good Sam è nata dalla mente di Katie Wech e Jennie Snyder Urman.

Per quanto riguarda dunque la possibile data di uscita dello show, ci si aspetta che possa debuttare per autunno 2020, ammesso che CBS decida appunto di dare una chance al titolo. In Italia, invece, qualora la serie tv abbia il futuro assicurato, è probabile che sarà Fox o Premium a occuparsi della distribuzione.

In attesa di conferme ufficiali sulla prima stagione di Good Sam, possiamo dare un’occhiata alla trama generale e conoscere i nomi degli attori che andranno a comporre il cast.

Good Sam: la trama

La trama dello show ruota intorno la figura di Sam, una chirurga dal grande talento, ma che non riesce a ottenere il successo che merita. La chance di acquisire importanza all’interno dell’ospedale arriva quando il suo capo entra in coma e dunque Sam dovrà fare appello a tutta la sua abilità per mantenere le redini del reparto. Il capo di Sam, Griff, si risveglierà con tutte le intenzioni di riprendere il proprio ruolo e rimettere la dottoressa in secondo piano; l’uomo oltre a non credere nel talento di Sam, paradossalmente è anche il padre della dottoressa.

Elite 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Good Sam e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Sophia Bush veste i panni della chirurga Sam; Jason Isaacs ricopre il ruolo del padre della dottoressa, Paul “Griff” Griffith. Per quanto riguarda i componenti restanti del cast non sono ancora stati rivelati i nomi degli attori. Per avere informazioni aggiuntive, con ogni probabilità dovremo attendere maggio 2020 in occasione degli Upfronts.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]