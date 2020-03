Condividi su

Langdon: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

NBC ha dato il via alla produzione di un pilot di una serie tv prequel del famoso film “Il Codice da Vinci“: stiamo parlando di Langdon. Imagine Television Studios sarà la casa di produzione dello show, mentre a occuparsi della sceneggiatura saranno Dan Dworkin e Jay Beattie i quali figureranno anche come produttori esecutivi. Lo show, qualora venisse deciso di finanziare la prima stagione, prenderà spunto da uno dei libri di Dan Brown, precisamente il terzo: Il Simbolo Perduto (The Lost Symbol). Sebbene le vicende narrate nel romanzo di Brown siano successive agli eventi accaduti ne Il Codice da Vinci, all’interno della serie tv l’ambientazione sarà antecedente, portando sullo schermo un giovane Robert Langdon. Trattandosi di un titolo NBC è probabile che la prima stagione conterà 13 episodi, ma nulla vieta che il numero delle puntate possa essere superiore qualora ci siano i presupposti per scommettere sul futuro dello show.

Il debutto di Langdon, se tutto procederà secondo i piani, è probabile avvenga nell’autunno di quest’anno; mentre per quanto concerne la data di uscita in Italia bisognerà attendere che una rete televisiva o una piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione per importare lo show nel nostro Paese.

In attesa di scoprire il futuro della serie tv, proviamo a far luce su quella che sarà la trama nello specifico e capiamo insieme chi saranno gli attori che andranno a comporne il cast.

Langdon: la trama

La trama della serie tv ruota intorno le vicende del famoso professore di simbologia di Harvard Robert Langdon, il quale, dopo essere venuto a conoscenza del rapimento del suo mentore, si ritroverà coinvolto in una serie di pericolosi enigmi. La CIA, inoltre, recluterà il professore all’interno di una task force e Robert verrà a conoscenza di una terribile cospirazione.

Il cast della serie tv

Per quanto riguarda gli attori che andranno a comporre il cast dello show, al momento è stato annunciato solo il nome del protagonista: Ashley Zukerman vestirà i panni del giovane professor Robert Langdon. Non è ancora chiaro quali saranno gli altri personaggi che andranno ad accompagnarlo nella storia; non appena NBC si pronuncerà al riguardo provvederemo ad aggiornarvi.

