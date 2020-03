The New Mutants: trama, cast, anticipazioni film. Quando esce al cinema

Il 2 Aprile 2020 arriva nelle sale cinematografiche italiane un nuovo titolo ambientato nell’universo Marvel: stiamo parlando di The New Mutants

Il 2 Aprile 2020 arriva nelle sale cinematografiche italiane un nuovo titolo ambientato nell’universo Marvel: stiamo parlando di The New Mutants. La pellicola risulta essere il tredicesimo film sugli X--Men. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il titolo in streaming, il film verrà caricato sulla piattaforma streaming Disney+ e, con ogni probabilità, sarà l’unico modo per poter visionare la pellicola in differita. In Italia, la piattaforma streaming di Disney arriverà il 24 marzo 2020 e al momento è possibile usufruire dell’offerta annuale a 59,99 euro e iscriversi al servizio. Alla regia del film ci sarà Josh Boone, mentre alla sceneggiatura hanno lavorato lo stesso Boone e Knate Lee.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast del film, possiamo goderci il trailer della pellicola; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

The New Mutants: la trama

La trama del film ruota intorno un gruppo di 5 ragazzi che scopre di avere poteri soprannaturali. In particolare, i 5 giovani mutanti vengono rinchiusi in una struttura segreta contro la loro volontà e sarà proprio in quel luogo in cui svilupperanno dei poteri per riuscire a fuggire e mettersi in salvo. Ognuno di loro, tuttavia, dovrà far fronte a un passato oscuro e allearsi per fare squadra contro un male comune.

Il cast del film

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The New Mutants e quali personaggi interpretano all’interno della pellicola: Anya Taylor--Joy veste i panni di Illyana Rasputin / Magik; Maisie Williams nel ruolo di Rahne Sinclair / Wolfsbane; Charlie Heaton è Sam Guthrie / Cannonball; Henry Zaga interpreta Roberto da Costa / Sunspot; Blu Hunt veste i panni di Danielle Moonstar / Mirage; Alice Braga nel ruolo della dott.ssa Cecilia Reyes; Happy Anderson è reverendo Sinclair.

