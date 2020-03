Condividi su

PS5 quando esce in Italia: caratteristiche, prezzo e scheda tecnica

Anche se ci sono ancora molti titoli in uscita quest’anno dell’attuale generazione di console, Playstation 4 e Xbox One stanno andando verso la fine del loro ciclo. Al contempo, si fanno sempre più largo notizie inerenti alla nuova generazione e ad una data di uscita. Vediamo insieme quando uscirà Playstation 5, quali caratteristiche avrà e a che prezzo.

Playstation 5: caratteristiche e scheda tecnica

Di recente si sono scoperte altre informazioni sulla futura gen di casa Sony: PS5 avrà delle caratteristiche hardware indubbiamente superiori rispetto all’attuale console. Sul sito ufficiale giapponese, si può leggere che la nuova console casalinga monterà una CPU AMD Ryzen Zen2 con 8 core e una GPU AMD Radeon RDNA, che vanterà un’uscita video fino ad 8K, supporto al ray tracing, retrocompatibilità con i titoli Playstation 4, Ultra HD Blu-ray per una doppia capacità di spazio e compatibilità con il visore Playstation VR. Dalle informazioni trapelate in rete, il design di PS5 dovrebbe essere a forma di “V” (come ad imitare un 5 romano). Il Dualshock 5 sarà caratterizzato da grilletti in grado di fare più o meno resistenza in base a ciò che accade su schermo e feedback aptico che andrebbe a migliorare il sistema dell’attuale vibrazione del Dualshock 4.

Ecco il resoconto tecnico dell’informazioni ufficializzate finora di Playstation 5:

CPU x86-64-AMD Ryzen Zen2 con 8 core e 16 thread;

GPU AMD Radeon RDNA (Radeon DNA);

Retrocompatibilità con il catalogo Playstation 4;

Chip personalizzato AMD;

Tecnologia Ray Tracing;

SSD personalizzato per una maggiore velocità dei caricamenti e gestione del sistema;

Unità dedicata all’elaborazione audio 3D;

Output video per gestire immagini con risoluzione 8K;

Blu-ray Ultra HD, la cui capacità massima è di 100GB;

Compatibile con il visore PlayStation VR.

Data di uscita e prezzo

In un tweet di Sony America, si prevede l’arrivo della nuova console per il 20 novembre 2020 in Nord America. Per quanto riguarda una data europea e rispettivamente italiana, lo stacco di giorni di uscita dovrebbe essere breve: potremmo aspettarci un’uscita per fine novembre o per gli inizi di dicembre 2020. Sempre nel tweet si legge che la console sarà venduta ad un prezzo al pubblico di 499 dollari, di conseguenza il prezzo in euro dovrebbe aggirarsi più o meno tra i 449 e i 499€.

