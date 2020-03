Condividi su

Campionato sospeso: chi vince la Serie A in questo caso? Il regolamento

Chi potrebbe o dovrebbe vincere la Serie A se il campionato venisse sospeso a causa dell’emergenza coronavirus? È la domanda che molti appassionati di calcio si stanno ponendo in queste ore, ma è anche una pura curiosità, visto che al momento l’idea di sospendere il campionato di Serie A è molto lontana dalla realtà. Per ora si è deciso di far proseguire il campionato a porte chiuse, privando i tifosi delle squadre dello spettacolo allo stadio e questo provvedimento ha la durata di un mese. Ma a fronte della situazione epidemiologica, in costante evoluzione, le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro e si potrebbe arrivare addirittura a sospendere il campionato. Cosa succederebbe in questo caso e cosa dice il regolamento a riguardo?

Campionato sospeso Serie A: chi vinse nell’unico stop della storia?

C’è da dire che attualmente nessuno vuole prendere seriamente l’ipotesi di una sospensione del campionato di Serie A: si verrebbe a creare una situazione caotica e praticamente senza precedenti, almeno vista la causa. L’unico stop definitivo al campionato avvenne infatti nella stagione 1914-1915, periodo in cui l’Italia entrò nella Prima Guerra Mondiale. Nella stagione 1973-74, periodo di colera a Napoli, il campionato non fu sospeso (e vinse la Lazio). Il campionato non venne interrotto nemmeno nel 1969, con l’avvento dell’influenza di Hong Kong, che in questi ultimi giorni è tornata prepotentemente virale.

Quando si gioca Juve Inter di Serie A e a porte aperte o chiuse?

Campionato sospeso Serie A 2019-2020: chi vincerebbe lo Scudetto?

Certamente la sospensione del campionato di Serie A lascerebbe diversi punti interrogativi e verdetti in sospeso: il Campionato, la Coppa Italia, i posizionamenti per l’Europa, ma anche le retrocessioni in Serie B. Cosa dice il regolamento a riguardo? Assolutamente nulla: semplicemente perché nel regolamento del campionato di Serie A non è prevista un’eventualità del genere, cosa che spiega ulteriormente quanto questo caso sia decisamente unico nel suo genere. Nella stagione 1914-1915 il campionato italiano si svolgeva in modalità differenti rispetto a oggi e vi furono negli anni seguenti delle dispute tra Genoa e Lazio. Alla fine la FIGC decise che quel campionato (dall’esito ancora incerto al momento della sospensione) fosse assegnato alla squadra ligure, perché in vetta alla classifica settentrionale (che era considerata la più competitiva).

Ma come abbiamo scritto, le regole erano diverse a quel tempo e a oggi vi sono delle situazioni più complesse da risolvere. Tra le ipotesi più accreditate vi è per l’appunto quella del congelamento dei verdetti. L’auspicio è che un’ipotesi del genere resti confinata nel campo delle ipotesi, per l’appunto, e che non diventi realtà.

