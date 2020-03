Corona ultime notizie: aumentano i casi di contagio in Italia, così come le persone guarite e le vittime. Il bilancio aggiornato al 4 marzo.

Corona ultime notizie: bollettino morti Italia in aggiornamento. I luoghi

Corona ultime notizie: l’Italia chiude le scuole fino al 15 marzo, ma consente di recarsi in palestre e piscine, a condizione che siano seguite le istruzioni diffuse in questi giorni, ovvero la distanza di almeno un metro tra le persone. Sì anche allo sport agonistico, ma con personale medico che possa effettuare gli opportuni controlli. Il Paese si blocca e potrebbero essere previste misure anche per i genitori di quei bambini costretti a casa, in balia di nonni, baby-sitter o genitori in permesso. Intanto ieri, come ogni giorno, la Protezione Civile ha diffuso il bilancio aggiornato, elencando il numero dei contagi, delle persone guarite e delle vittime, regione per regione, provincia per provincia.

Corona ultime notizie: bilancio contagi, vittime e guariti aggiornato al 4 marzo 2020

Sono in tutto 3.089 i casi di coronavirus in Italia: è stata dunque superata la soglia delle 3.000 unità. Di questi si contano 107 vittime (3,46%) e 276 persone guarite. Nella tabella seguente il numero dei casi, delle vittime e dei guariti ripartiti per Regione.

Regione Casi Persone guarite Vittime Lombardia 1820 250 73 Emilia Romagna 544 6 22 Veneto 360 9 6 Marche 84 0 4 Piemonte 82 0 0 Toscana 38 1 0 Campania 31 0 0 Lazio 30 3 0 Liguria 26 4 1 Friuli Venezia Giulia 18 0 0 Sicilia 18 2 0 Puglia 9 1 1 Umbria 9 0 0 Abruzzo 7 0 0 Trentino Alto Adige 6 0 0 Molise 3 0 0 Sardegna 2 0 0 Calabria 1 0 0 Basilicata 1 0 0 Valle d’Aosta 0 0 0

Aumentati i ricoveri rispetto a martedì 3 marzo, visto che si sono registrati 1.346 pazienti con sintomi, ovvero 312 persone in più rispetto al giorno precedente. 295 di questi sono in terapia intensiva (+66), mentre 1.065 sono stati mandati a casa in isolamento domiciliare (+65).

Corona ultime notizie: i numeri per Regione e Province

Aumenta il numero dei contagiati in tutte le Regioni. Il maggior incremento spetta alla Lombardia, che ha contato 300 casi in più rispetto a martedì, seguita dall’Emilia Romagna (+124). Dopo troviamo il Veneto (+53) e il Piemonte (+26), seguita dalle Marche (+23) e dalla Toscana (+19). In Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Calabria e Basilicata il numero dei casi risulta stabile rispetto a martedì 3 marzo.

Andiamo ora a visualizzare i casi di contagio ripartiti per Province.

Lombardia (1820) Bergamo : 423 Lodi : 559 Cremona : 333 Pavia : 126 Brescia : 127 Milano : 145 Monza e Brianza : 11 Mantova : 22 Varese : 11 Sondrio : 4 Como : 5 Lecco : 5 49 casi da verificare

(1820) Emilia Romagna (544) Piacenza : 319 Parma : 115 Modena : 41 Rimini : 33 Reggio Emilia : 20 Bologna : 11 Ravenna : 2 Forlì Cesena : 2 Ferrara : 0 1 caso da verificare

(544) Veneto (360) Padova : 162 Treviso : 86 Venezia : 59 Verona : 21 Vicenza : 10 Belluno : 7 Rovigo : 4 11 casi da verificare

(360) Marche (84) Pesaro : 72 Ancona : 9 Macerata : 2 Fermo : 1

(84) Piemonte (82) Torino : 11 Novara : 3 Asti : 41 Vercelli : 3 Alessandria : 16 Verbanio-Cusio-Ossola : 5 3 casi da verificare

(82) Toscana (38) Firenze : 12 Siena : 10 Massa Carrara : 4 Pistoia : 1 Lucca : 3 Arezzo : 2 Pisa : 2 Livorno : 3 Prato : 1

(38) Campania (31) Napoli : 17 14 casi in aggiornamento

(31) Lazio (30) Roma : 29 Frosinone : 1

(30) Liguria (26) Savona : 19 Imperia : 2 Genova : 1 La Spezia : 1 3 casi in aggiornamento

(26) Friuli Venezia Giulia (18) Trieste : 5 Gorizia : 5 Udine : 8

(18) Sicilia (18) Palermo : 3 Catania : 1 3 casi da aggiornare

(18) Puglia (9) Taranto : 3 Bari : 2 Foggia : 2 Barletta Andria Trani : 1 Lecce : 1

(9) Umbria (9) Perugia : 6 Terni : 3

(9) Abruzzo (7) Teramo : 3 Pescara : 1 L’Aquila : 1 2 casi da verificare

(7) Trentino Alto Adige (6) Bolzano : 1 Trento : 5

(6) Molise (3) Campobasso : 3

(3) Sardegna (2) Cagliari : 2

(2) Calabria (1) Cosenza . 1

(1) Basilicata (1) Potenza : 1

