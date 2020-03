Condividi su

Disattivazione sim dati Tre: costo e come evitare penali nel contratto

Un cliente attiva due offerte per due rispettive sim con una compagnia telefonica: una riguarda solo le chiamate, l’altra invece concerne la connettività Sono due sim diverse, di cui una vincolata temporalmente (24 mesi) e l’altra senza alcun vincolo di sorta. Il vincolo prevede che se avviene il recesso entro il limite temporale previsto, allora bisognerà sborsare il residuo del costo di attivazione, che all’inizio si è pagato scontato approfittando dell’offerta. Ma se ci si svincola entro i 24 mesi dall’altra sim, non dovrebbe accadere nulla, perché non vi è alcun vincolo. Il Salvagente ha citato il caso una utente che si è vista addebitare i costi di attivazione (la penale prevista dal contratto) da parte dell’operatore Tre, per via del recesso sulla sim non vincolata. Una situazione poco chiara, insomma: come tutelarsi?

Disattivazione sim dati Tre: cosa fare se viene addebitato un importo non dovuto

Come afferma la responsabile utenze di Konsumer Italia, Valentina Masciari, l’unico modo per cercare di fare chiarezza in una situazione che appare ingarbugliata, resta quello di avviare una procedura di conciliazione tramite ConciliaWeb, con l’auspicio di recuperare le somme ingiustamente sottratte. La cliente in questione ha dovuto infatti bloccare il RID tramite carta di credito, dalla quale la compagnia ha sottratto il costo di attivazione che non avrebbe dovuto prendersi. Ed è anche questo il motivo che spinge molti utenti a non optare (o perlomeno a essere reticenti) per la scelta del RID come modalità di pagamento di un’offerta mobile.

Attenzione ai costi di disattivazione per le offerte con vincolo

Diverso il discorso per quanto riguarda l’eventuale disattivazione di un’offerta con vincolo: in questo caso si ha diritto a un costo di attivazione scontato, che però potrebbe considerevolmente aumentare nel caso in cui si receda dal vincolo prima del lasso di tempo prestabilito (solitamente 24 o 30 mesi). Nel caso in esame, ad esempio, l’offerta con vincolo prevedeva un costo di attivazione agevolato a 6,99 euro al mese, ma se il vincolo veniva meno sarebbero stati recuperati altri 49 euro al momento della disattivazione. In merito a tali prezzi e soprattutto a queste condizioni, è sempre utile leggere molto attentamente le condizioni previste dal contratto e le clausole presenti.

