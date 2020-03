3 Days To Kill: la trama, il cast e le anticipazioni del film che andrà in onda stasera 5 marzo 2020 dalle 21.20 su Rai 2.

Condividi su

3 Days To Kill: trama, cast e anticipazioni film stasera su Rai 2

Siete in cerca di un thriller ad alta tensione? Allora 3 Days to Kill potrebbe fare al caso vostro! Il lungometraggio del 2014, in onda stasera 5 marzo 2020 dalle 21:20 su Rai 2, è stato diretto da McG, regista statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Charlie’s Angels, We Are Marshall, Terminator Salvation, Una spia non basta e La babysitter.

La pellicola d’azione, distribuita da Eagle Pictures e sceneggiata da Luc Besson, Adi Hasak, ha potuto contare sulle musiche di Guillaume Roussel, la fotografia di Thierry Arbogast mentre il montaggio è stato affidato ad Audrey Simonaud. Il film inoltre al botteghino in Italia ha incassato 707 mila euro nelle prime tre settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi!

3 Days To Kill: trama e anticipazioni film stasera su Rai 2

3 Days To Kill segue le vicende di Ethan Renner, agente dei servizi segreti di sessant’anni che ha dedicato gran parte della sua esistenza alla cattura di spietati criminali. Proprio la pericolosità del lavoro ha portato l’uomo a troncare i rapporti con la sua famiglia con la speranza così di proteggerla dai rischi del mestiere.

Abituato a trascorrere le giornate in solitudine, una notizia stravolge la routine del protagonista: è gravemente malato e gli restano pochi mesi di vita. Conscio di aver trascurato i suoi cari, Ethan vuole rimediare, almeno in parte, ai suoi errori e si licenzia. Determinato a recuperare il rapporto con la figlia, il suo destino viene nuovamente stravolto da un inaspettato evento. Un agente segreto propone ad Renner di catturare un terrorista internazionale in cambio di un farmaco sperimentale che potrebbe guarirlo e permettergli così di avvicinarsi alla sua piccola oramai adolescente. L’uomo allora accetta la missione ma si rivelerà più difficile del previsto portarla a termine. Come finirà 3 Days to Kill?

Il cast del film

In 3 Days To Kille Kevin Costner interpreta Ethan Renner mentre Hailee Steinfeld è Zoey Renner. Amber Heard veste i panni di Vivi Delay e Connie Nielsen quelli di Christine Renner.

Hanno partecipato al film anche Richard Sammel nel ruolo di The Wolf, Eriq Ebouaney in quello di Jules e Tómas Lemarquis che è The Albino.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]