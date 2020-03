Condividi su

Sondaggi elettorali EMG, la Lega scende sotto il 30%, su Fratelli d’Italia

Anche per EMG la Lega è ormai scesa sotto il 30%, come per altri istituti. La perdita di mezzo punto, che l’ha fatta calare al 29,6%, è in buona parte compensato dall’ulteriore incremento di Fratelli d’Italia, che passa dal 12% al 12,4%. Male invece, sempre nel centrodestra, Forza Italia, che perde tre decimali scendendo al 6,1%. Toti con Cambiamo! è al 0,7%.

Nel complesso il centrodestra è in calo di mezzo punto. Uno 0,5% che però viene spalmato tra tanti partiti di governo e di centrosinistra. Non ve ne è nessuno che ha una vera e propria avanzata. Al massimo ci sono incrementi di un decimale.

Come quelli del PD, che si porta al 21,3%, del Movimento 5 Stelle, al 14,7% e di Italia Viva, al 5,1%. EMG è tra gli istituti più generosi con PD e Italia Viva in questo momento.

Un decimale in più anche per La Sinistra, al 2,9%, Azione, al 2,2%, e Europa Verde, all’1,9%. Mentre c’è un decimale in meno per +Europa, all’1,8%.

Fermi gli altri partiti, all’1,3%

Fonte: TP

A livello di fiducia nei leader vi sono cali generalizzati. Salvini perdendo un punto scivola dietro la Meloni. Giù anche Berlusconi, Santori, Toti, mentre sale Conte, al 32%, riavvicinandosi a Salvini. Recuperano un punto anche Di Maio e Crimi.

Fonte: TP

Ma è ovvio che l’attenzione di tutti è sull’emergenza Coronavirus. Il 43% ha paura di un possibile contagio, ancora un po’ meno di quanti, il 47%, invece non lo temono.

Fonte: TP

Sono di più coloro che hanno paura delle conseguenze economiche su di sè. Per il 55% saranno pesanti o molto pesanti. Solo per un terzo si riveleranno lievi o nulle

Fonte: TP

Sondaggi elettorali EMG, il 47% ritiene le misure del governo contro il coronavirus adeguate

Sulla risposta al contagio c’è una fiducia crescente nelle misure del governo per contenere il contagio. In una settimana coloro che approvano la condotta dell’esecutivo crescono del 5%, dal 42% al 47%, mentre scendono dal 41% al 38% coloro che le ritengono inadeguate.

Fonte: TP

Anzi, per il 58% tutte le forze politiche dovrebbero sostenere il governo in questo sforzo. La pensa così non solo il 90% degli elettori PD, ma anche il 32% dei leghisti. Solo per il 12% si dovrebbe fare un governo di unità nazionale. E solo per il 18% si dovrebbe tornare alle elezioni

Fonte: TP

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati su un panel telematico di 1754 soggetti tra il 3 e il 4 marzo

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]