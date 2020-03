Condividi su

Outlander 5: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Oggi, 6 marzo 2020, debutta su Fox Life la nuova stagione di una delle serie tv britanniche più amate degli ultimi anni: stiamo parlando di Outlander. Il quinto capitolo dello show conterà 12 puntate dalla durata variabile tra 50 e 80 minuti. Come è noto agli appassionati della serie, Outlander si ispira alla saga di romanzi nati dalla penna di Diana Gabaldon; il quinto ciclo di episodi, dunque, farà riferimento proprio al quinto libro della scrittrice, ossia The Fiery Cross. In ogni caso, per la gioia dei fan, la serie è già stata rinnovata per una sesta stagione; dunque, per noi italiani, possiamo goderci gli episodi a cuor leggero, consapevoli che nuove avventure attendono i nostri amati protagonisti.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast dello show, abbiamo la possibilità di visionare il trailer della nuova stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Outlander: Season 5 Official Trailer

Watch this video on YouTube

Outlander 5: la trama

La trama della nuova stagione di Outlander ruoterà, con ogni probabilità, intorno la lotta tra il Governo della Carolina del Nord e il Movimento dei Regolatori; come abbiamo potuto osservare nel finale del quarto capitolo, Jamie viene chiamato da Tryon per riscuotere la terra con cui rifarsi una vita in America. Nel frattempo, resta da scoprire se Stephen Bonnet sia sopravvissuto al crollo della prigione di Wilmington dopo l’esplosione organizzata da Fergut. Il pirata, in effetti, potrebbe essere ancora vivo e pronto a creare nuovi problemi nel corso del prossimo ciclo di episodi.

The Magicians 5: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce in Italia

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Outlander 5 e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Sam Heughan veste i panni di James Fraser; Caitriona Balfe nel ruolo di Claire Fraser; Sophie Skelton è Brianna; Richard Rankin veste i panni di Roger; Duncan Lacroix nel ruolo di Murtagh; Maria Doyle Kennedy interpreta Jocasta; César Domboy è Fergus; Lauren Lyle veste i panni di Marsali; Ed Speelers nel ruolo di Stephen Bonnet.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]