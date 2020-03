Condividi su

The Magicians 5: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce in Italia

Il 19 gennaio 2019 ha debuttato negli Stati Uniti un nuovo ciclo di episodi di una serie tv di grande successo appartenente al genere fantasy: stiamo parlando di The Magicians. Lo show, considerando quanto avvenuto per le stagioni precedenti, arriverà in Italia nell’estate 2020 a data ancora da destinarsi. A occuparsi della distribuzione, come di consueto, sarà Timvision. Il quinto capitolo, per il dispiacere dei fan, sarà l’ultimo dello show, ragion per cui bisognerà prepararsi a dire addio agli amati protagonisti.

A tal proposito, è stata proprio la rete televisiva SyFy a dichiarare in un comunicato stampa la fine delle riprese; ecco il commento ufficiale:

“The Magicians ha fatto parte della nostra famiglia per cinque fantastici anni. Mentre ci avviciniamo ala fine di questo viaggio, vogliamo ringraziare John McNamara, Sera Gamble, Henry Alonso Myers, Lev Grossman é il nostro brillante cast, la troupe, gli sceneggiatori e registi per il loro lavoro. Ma soprattutto ringraziamo i fan per il loro spassionato supporto e la loro passione. Grazie a voi la magia rimarrà nei nostri cuori per sempre.“

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast dello show, è possibile godersi il trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

The Magicians Season 5 Trailer (HD)

The Magicians 5: la trama

La trama della quinta stagione di The Magicians avrà dei risvolti molto interessanti: la magia è stata salvata grazia all’eroico sacrificio di Quentin Coldwater. I suoi amici, Julia, Alice, Eliot, Margo e Penny dovranno affrontare la vita senza il ragazzo e una nuova minaccia si sta presentando all’orizzonte: la magia è in eccesso nel mondo e c’è il rischio di una vera e propria Apocalisse. Riusciranno i nostri eroi a proteggere ancora una volta il Pianeta?

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Magicians 5 e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Stella Maeve veste i panni di Julia Wicker/il Mostro Femmina; Olivia Taylor Dudley nel ruolo di Alice Quinn; Hale Appleman è Eliot Waugh/il Mostro; Afjun Gupta interpreta William “Penny” Adiyodi/Penny-23; Summer Bishil veste i panni di Margo Hanson; Jade Tailor nel ruolo di Kady Orloff-Diaz; Rick Worthy è Henry Fogg; Brittany Curran interpreta Fen; Trevor Einhorn veste i panni di Josh Hoberman

