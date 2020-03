Serie C, Bisceglie-Catania: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 8 Marzo va in scena il match Bisceglie-Catania, valido per la 30esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

Bisceglie-Catania: probabili formazioni, pronostico e quote

Occorre raccontare il bizzarro provvedimento rimediato in settimana da tre tifosi del Bisceglie, che nell’ultima giornata – in occasione del pareggio per 2-2 contro la Ternana – si erano calati le braghe per mostrare il fondoschiena ai supporters rossoverdi. I tre sono stati identificati dalla polizia e rischiano una multa dai 5.000 ai 10.000 euro per “Atti contrari alla pubblica decenza in luogo aperto al pubblico“.

In casa Catania ha preso parola l’attaccante Alessio Curcio, che in un’intervista ha dichiarato: “Abbiamo capito come dobbiamo affrontare le gare. La nostra idea deve essere sempre quella di vincere e imporci sull’avversario. Solo così possiamo portare a casa i risultati. In più adesso il gruppo si è formato, consolidato, e questo è un fattore positivo in più che ci aiuta. Dobbiamo crescere sotto il piano della continuità. È vero che arriviamo da un periodo positivo, ma possiamo e dobbiamo migliorare ancora. Attraverso il lavoro settimanale, gara dopo gara. La gara di Bisceglie sarà una battaglia e non possiamo pensare ad altro che a quella. Solo da lunedì penseremo al match contro il Bari“.

Bisceglie-Catania: le probabili formazioni

Bisceglie (3-5-2): Casadei; Diallo, Murolo, Karkalis; Mastrippolito, Nacci, Rafetraniaina, Trovade, Petris; Montero, Longo. A disp: Messina, Joao Da Silva, Armeno, Abonckelet, Camporeale, Ferrante, Sierra, Ungaro, Tessadri. Allenatore: Gianfranco Mancini

Catania (4-2-3-1): Furlan; Salandria, Mbende, Silvestri, Pinto; Vicente, Biagianti; Biondi, Di Molfetta, Capanni; Curcio. A disp: Martinez, Della Valle, Pino, Saporetti, Esposito, Frisenna, Giuffrida, Welbeck, Di Grazia, Manneh, Beleck. All. Cristiano Lucarelli

Le quote e il pronostico del match

Gli ospiti sono dati come favoriti dai bookmakers, con una quota del 2 pari a 2.10. La vittoria del Bisceglie invece paga 3.50 volte la posta, mentre il pareggio tocca quota 3.10.

Si consiglia la giocata Under 2.5.

