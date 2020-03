Condividi su

Contributi volontari Inps 2020: importo e scadenza. La circolare

Con la circolare n. 33 del 6 marzo 2020, l’Inps ha fornito informazioni importanti e aggiornate sui contributi volontari relativi all’anno 2020 per i lavoratori dipendenti non agricoli, per i lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata, comunicando gli importi dei contributi dovuti dai prosecutori volontari in seguito alla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Contribuzione figurativa Inps 2020 valida per disoccupati: come funziona

Contributi volontari Inps 2020 lavoratori dipendenti non agricoli

L’Inps informa che l’Istat ha comunicato, nella misura dello 0,5% la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2018 – dicembre 2018 e il periodo gennaio 2019 – dicembre 2019. In base alla variazione dell’indice Istat, per il 2020 si applicano i seguenti valori:

Retribuzione minima settimanale: 206,23 €;

Prima fascia di retribuzione annuale, oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%: 47.379,00 €;

Massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che esercitano l’opzione per il sistema contributivo: 103.055,00 €.

Per il 2020 l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza a partire dal 31 dicembre 1995, è pari al 33%. L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87%.

Contributi volontari iscritti evidenza contabile separata FPLD e iscritti Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

Tali lavoratori continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, ovvero il 33%. Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano immutate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari.

Per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o con meno di 18 anni di anzianità contributiva che non hanno aderito ai fondi complementari, si applica l’aliquota del 40,82%.

Per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è del 37,70%.

Infine, per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, l’aliquota contributiva da applicare è del 38%.

Contributi volontari iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)

Per il 2020 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici, che si conferma al 32,65%.

Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari FPLD

Riassumiamo nelle seguenti tabelle della circolare le aliquote e i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari per gli iscritti nel FPLD.

Contributi volontari autorizzati entro il 31 dicembre 1995

Categorie Aliquote% Coeff. Riparto Base Quota pensione Totale IVS Lavoratori dipendenti non agricoli (esclusi domestici) Aliquota Coefficienti 0,11% 0,003947 27,76% 0,996053 27,87% 1 Agricoli dipendenti Aliquota Coefficienti 0,11% 0,003754 29,19% 0,996246 29,30% 1 Pescatori (L. 250/1958) Aliquota Coefficienti 0,11% 010506 10,36% 0,989494 10,47% 1 Lavoratori occupati in cantieri di lavoro Aliquota Coefficienti 0,11% 0,010055 10,83% 0,989945 10,94% 1 Domestici Aliquota Coefficienti 0,1375% 0,010579 12,86% 0,989421 12,9975% 1

Contributi volontari autorizzati dopo il 31 dicembre 1995

Categorie Aliquote% Coeff. Riparto Base Quota pensione Totale IVS Lavoratori dipendenti non agricoli (esclusi domestici) Aliquota Coefficienti 0,11% 0,003333 32,89% 0,996667 33% 1 Agricoli dipendenti Aliquota Coefficienti 0,11% 0,003754 29,19% 0,996246 29,30% 1 Pescatori (L. 250/1958) Aliquota Coefficienti 0,11% 0,007383 14,79% 0,992617 14,90% 1 Lavoratori occupati in cantieri di lavoro Aliquota Coefficienti 0,11% 0,007550 14,46% 0,994250 14,57% 1 Domestici Aliquota Coefficienti 0,1375% 0,007890 17,29% 0,992110 17,4275% 1

Versamenti volontari gestioni artigiani e commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è determinato secondo i criteri con riferimento alla Le. N. 233 del 2 agosto 1990. La relativa contribuzione volontaria, si legge nella circolare, si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla suddetta norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

Di seguito l’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il 2020:

Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore a 21 anni Artigiani: 24% Commercianti: 24,09%

Collaboratori di età non superiore ai 21 anni Artigiani: 21,90% Commercianti: 21,99%



Di seguito le tabelle relative alle classi di reddito, al reddito medio imponibile e alla relativa contribuzione mensile.

Artigiani

Classi di reddito Reddito medio imponibile (€) Contribuzione mensile 24% (€) Contribuzione mensile 21,90% (€) Fino a 15.953 euro 15.953 319,06 291,15 Da 15.954 a 21.191 euro 18.573 371,46 338,96 Da 21.192 a 26.429 euro 23.811 476,22 434,56 Da 26.430 a 31.667 euro 29.049 580,98 530,15 Da 31.668 a 36.905 euro 34.287 685,74 625,74 Da 36.906 a 42.143 euro 39.525 790,50 721,34 Da 42.144 a 47.378 euro 44.761 895,22 816,89 Da 47.379 47.379 947,58 864,67

Commercianti

Classi di reddito Reddito medio imponibile (€) Contribuzione mensile 24% (€) Contribuzione mensile 21,90% (€) Fino a 15.953 euro 15.953 320,26 292,34 Da 15.954 a 21.191 euro 18.573 372,86 340,36 Da 21.192 a 26.429 euro 23.811 478,01 436,34 Da 26.430 a 31.667 euro 29.049 583,16 532,33 Da 31.668 a 36.905 euro 34.287 688,32 628,31 Da 36.906 a 42.143 euro 39.525 793,47 724,30 Da 42.144 a 47.378 euro 44.761 898,58 820,25 Da 47.379 47.379 951,14 868,23

Versamenti volontari nella Gestione Separata

Ai fini della determinazione del contributi volontario deve essere presa come riferimento esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, nel 2020, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e le figure assimilate.

Visto che nel 2020 il minimale per l’accredito contributo è fissato in 15.935,00 euro, per lo stesso anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione Separata non potrà essere inferiore a 3.988,32 euro su base annua e a 332,36 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e a 5.264,52 euro su base annua e 438,71 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

