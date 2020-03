Condividi su

Ultime notizie Corona: nave bloccata a Napoli, quanti contagiati ci sono?

Ultime notizie Corona – L’attenzione resta alta per evitare in Italia ed all’estero che aumentino ulteriormente i contagi da coronavirus. Ha fatto notizia il divieto di attracco a Phuket imposto dalle autorità locali alla nave da crociera Costa Fortuna, vista la presenza di italiani e per evitare il diffondersi di contagi. Ma non è l’unica nave sottoposta a limitazione nelle ultime ore. Infatti un’altra nave è stata bloccata nel porto di Napoli: la nave proveniente da Genova con a bordo alcuni membri dell’equipaggio con sintomi sospetti di coronavirus. A bordo della nave 125 persone.

Ultime notizie Corona, 9 persone in isolamento per 10 giorni

A seguito degli accertamenti, sono stati individuati i 9 uomini che dopo essere entrati in contatto con un passeggero risultato positivo in Tunisia dovranno restare in isolamento per dieci giorni. Gli altri componenti dell’equipaggio, 116 persone, sono stati autorizzati a scendere.

Le informazioni sono state diramate dal competente ufficio della Sanità Marittima di Napoli che ha garantito che le 9 persone nei giorni scorsi sono rimasti sulla nave. Al momento la nave Gnv Majestic, in navigazione tra Genova e Tunisi, è come detto porto di Napoli, dove da un paio di giorni si trovava per attività di manutenzione.

I dettagli sul caso di contagio

Ultime notizie Corona – In particolare la nave Gnv Majestic è giunta a Napoli con sosta per lavori di manutenzione nel bacino delle officine della Nuova Meccanica Navale. La stessa compagnia compie alcune precisazioni: “al fine di garantire l’isolamento con sorveglianza attiva dei marittimi domiciliati è stato temporaneamente inibito l’accesso a terzi. C’è un costante monitoraggio in collaborazione con le autorità preposte”.

I nove marittimi, come riferito da Repubblica, erano sbarcati dalla nave Gnv Rhapsody che dalla Tunisia era rientrata a Genova, e avevano preso servizio su un’altra nave – la Majestic – ormeggiata a Napoli per manutenzione. Le misure preventive sono scattate quando è giunta notizia che un passeggero sbarcato a La Goulette in Tunisia il 27 febbraio è risultato positivo al virus.

