Condividi su

Echo: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

NBC per la stagione televisiva a cavallo del prossimo anno sta cercando nuove serie tv che possano raggiungere l’interesse del pubblico: tra queste, spicca Echo. Lo show è inglobato a pieno titolo nel genere sci-fy dal momento che la trama generale verterà sui viaggi del tempo. Al momento la rete televisiva americana ha ordinato solo il pilot della serie tv, nel caso in cui il titolo sarà approvato è probabile che verrà prodotta un’intera stagione. Per quanto riguarda la data di uscita è ancora troppo presto supporre quando lo show verrà in onda; in un primo momento bisognerà attendere che Echo venga approvata da NBC, successivamente, a distanza di qualche mese, è probabile che la serie tv veda la luce sul canale. Per quanto concerne l’esordio in Italia, nel caso in cui il futuro dello show sarà roseo, dovremo aspettare che un’emittente televisiva o una piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione della serie tv per importarla nel nostro Paese.

Proviamo ora a scoprire nel dettaglio qualcosa in più sulla trama dello show e, successivamente, diamo un’occhiata ai nomi degli attori che andranno a comporre il cast.

Echo: la trama

La trama di Echo ruota intorno alcuni investigatori che per risolvere i crimini tornano indietro nel tempo. In particolare il loro obbiettivo sarà quello di prendere possesso del corpo delle vittime prima che il crimine avvenga e scoprire dunque chi sia il colpevole in una lotta contro il tempo.

Outlander 5: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Echo e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Janina Gavankar veste i panni di Mel Goodwin, un’agente di polizia desiderosa di mostrare il proprio valore; Reid Scott ricopre il ruolo di David, un agente dell’FBI che, accetterà un caso pericoloso sotto copertura; Wesam Keesh, invece, è Riley Burnside, collega di David, dal gran cuore e spiccato intelletto. Al momento questi sono gli unici nomi degli attori annunciati dalla rete; non appena sapremo qualche dettaglio in più su chi li accompagneranno nel cast, vi aggiorneremo.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]