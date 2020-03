Condividi su

Kingdom 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Il 13 marzo 2020 il catalogo di Netflix si arricchisce di una nuova stagione di una serie tv coreana: stiamo parlando di Kingdom. Lo show è diretto da Kim Seong-hun e si basa su un noto comic coreano “Land of Gods” nato dalla mente dell’autrice Kim Eun-hee. La seconda stagione conterà 6 nuovi episodi inediti dalla durata circa 60 minuti ciascuno raggiungendo, con quelli del capitolo precedente, un totale di 12 puntate; la trama mescola abilmente vari generi quali thriller, fantasy e horror con ambientazioni decisamente storiche.

L’appuntamento per il nuovo ciclo di episodi sarà dunque il 13 marzo in ogni Paese in cui è disponibile Netflix; ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi per mezzo del mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti sul catalogo del sito sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi alla piattaforma.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di Kingdom 2 abbiamo la possibilità di goderci il trailer della nuova stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale con i sottotitoli in inglese.

Kingdom Season 2 | Main Trailer | Netflix

Kingdom 2: la trama

La trama dello show si ispira a eventi storici della cultura coreana; in particolare ci troviamo intorno il 1300 nell’era della dinastia Joseon, che regnò per oltre 5 secoli. Ovviamente, trattandosi di una storia romanzata, si distacca nella realtà aggiungendo elementi decisamente fantasy: in particolare, un ex re, defunto, risorge dal mondo dei morti e con lui un’epidemia zombie sconvolge l’intero regno. Nel tentativo di scoprire cosa ha dato il via agli eventi e come contrastare la minaccia, un giovane principe decide di affrontare un pericoloso viaggio per salvare il suo popolo.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Kingdom e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Bae Doona veste i panni di Seo-Bi; Ju Ji-hoon ricopre il ruolo di Crown Prince Chang; Ryoo Seung--ryong è Cho; ChoKim Hye--Jun interpreta Queen; Kim Sang--Ho veste i panni di Moo-Young; Kim Sung--Kyu nel ruolo di Young-Shin; Heo Jun--Ho è An Hyun; Jun Suk--Ho interpreta Jo Beom-Pal.

