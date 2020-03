Condividi su

Cat Bond Coronavirus: come guadagnare con le obbligazioni della banca mondiale

Cat Bond Coronavirus – Il dilagare del coronavirus che sta causando decessi in Cina, in Italia ed in altri Paesi ha portato alla ribalta anche i cosiddetti Cat Bond. Di cosa si tratta? Si tratta della formula abbreviata di Catastrophe Bond: obbligazioni speciali istituite dalla Banca mondiale per finanziare il Pandemic Emergency Financing Facility (Pef), uno strumento per incanalare i finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo a rischio di pandemia.

Cat Bond Coronavirus, come funzionano

A spiegare il loro funzionamento un articolo pubblicato da Il Fatto Quotidiano. Si tratta di strumenti finanziari con alti tassi di interesse e rivolti a grandi investitori, fondi pensioni, assicurazioni. Soggetti in grado di investire cifre importanti. Nell’articolo si fa riferimento ai due tipi di obbligazioni emessi nel 2017 dalla Banca mondiale: una di classe A dal valore di 225 milioni di dollari con rendimento del 6,9% e una di classe B da 95 milioni, rendimento dell’11%. Il Pandemic Emergency Financing Facility (Pef) secondo quanto dichiarato dalla Banca mondiale “copre sei virus che hanno maggiori probabilità di causare una pandemia. Questi includono nuovi Orthomyxovirus (nuovo virus pandemico influenzale A), Coronaviridae (Sars, Mers), Filoviridae (Ebola, Marburg) e altre malattie zoonotiche (Crimea Congo, Rift Valley, Lassa febbre)”.

Borsa di scambio dei titoli catastrofici

Cat Bond Coronavirus – Negli ultimi 20 anni il mercato dei cat bond si è andato sempre più sviluppando. Tanto da far nascere una borsa di scambio dei titoli catastrofici, il Catex con sede nel New Jersey. Sempre stando al racconto del Fatto Quotidiano si tratta di uno strumento in cui chi è esposto su una catastrofe può coprire il rischio con un altro evento che magari non si verifica. “È stato creato un altro mercato finanziario che scommette sulla vita e sulla salute collettiva” ha riferito Marco Bersani di Attac Italia, l’associazione contro le speculazioni finanziarie.

