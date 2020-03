Ultime notizie corona, dagli studi effettuati sui casi di coronavirus in Cina emergono elementi che sembrano confermati anche in Italia. Chi muore e sintomi

Ultime notizie Corona: chi muore di Coronavirus e sintomi

Ultime notizie Corona – L’evoluzione rapida e a macchia di leopardo del coronavirus non ha reso possibile sinora una ricostruzione dettagliata ed una analisi puntuale dei casi verificatisi nei singoli Paesi.

In questo nostro recente articolo le informazioni sul decreto del governo italiano con cui sono state varate le varie misure di contenimento dal contagio da coronavirus, compresa la chiusura delle scuole sull’intero territorio nazionale sino al 15 marzo 2020.

Ultime notizie Corona, i due studi

Esistono tuttavia due studi, come riferisce il sito agi.it, rispettivamente della missione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in Cina e l’altro del Centro cinese di controllo e prevenzione delle malattie (Ccdc), che hanno preso in esame decine di migliaia di casi verificatisi in Cina.

Il primo dei due studi – Report of the Who-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) – è stato pubblicato il 28 febbraio 2020 e ha analizzato 55.924 casi confermati in laboratorio di persone contagiate dal nuovo coronavirus. Mentre il secondo studio – The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (Covid-19) – è stato pubblicato il 17 febbraio 2020 ed ha esaminato 72.314 pazienti tra casi confermati (44.672, la maggioranza), sospetti e asintomatici.

Comparazione studi coronavirus

Ultime notizie corona – Sulla base degli studi citati sono emersi alcuni elementi rilevanti. Il numero di decessi risulta superiore tra gli uomini rispetto alle donne. Il rischio di decessi aumenta in maniera proporzionale man mano aumenta l’età. Inoltre pazienti sani, o non affetti da altre patologie gravi, hanno meno rischi di subire conseguenze gravi.

Sono particolarmente soggetti al coronavirus, sempre stando agli studi, coloro che sono affetti da malattie cardiovascolari.

Infine, sebbene manchi al momento uno studio condotto a livello statistico per quel che concerne la situazione in Italia, è possibile affermare che gli elementi principali osservati dai casi di coronavirus in Cina sembrano confermati anche nella situazione italiana. Per ulteriori conferme è opportuno attendere specifici approfondimenti.

