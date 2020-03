Il 28 maggio 2020 debutta su The CW la nuova stagione di una serie tv che pare stia ottenendo un discreto successo: stiamo parlando di In The Dark

In the Dark 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 28 maggio 2020 debutta su The CW la nuova stagione di una serie tv che pare stia ottenendo un discreto successo: stiamo parlando di In The Dark. Nel caso in cui il secondo ciclo di episodi dovesse seguire lo stesso format del capitolo precedente è probabile che conterà un totale di 13 puntate; in ogni caso, lo show è ancora inedito in Italia: per vedere la serie tv nel nostro Paese dovremo attendere che una rete televisiva o piattaforma streaming decida di acquistarne i diritti di distribuzione per importarla nella Nazione. Una valida possibilità potrebbe essere quella di Mediaset Premium, ma al momento si tratta di una semplice ipotesi.

In attesa di scoprire il futuro di In The Dark, possiamo cercare di gettare un po’ di luce su quella che sarà la trama su cui verterà la seconda stagione e scoprire quali saranno i nomi degli attori e i personaggi da loro interpretati che andranno a comporre il cast.

In the Dark 2: la trama

La prima stagione di In the Dark si è conclusa con un incredibile cliffhanger: Murphy, mentre è alle prese con l’indagine sulla morte di Tyson, scopre che nel crimine è coinvolto Max, che si rivela essere un informatore della polizia; in particolare il suo amico potrebbe essere stato scambiato per una spia e dunque fatto uccidere per arrivare a catturare il capo di Darnell. Nel frattempo, anche Nia viene a conoscenza del ruolo di Max e decide di farlo fuori tramite un sicario; nel finale di stagione vediamo Max e Murphy tentare di fuggire da quest’ultimo, ma Max, rimasto indietro per proteggere la ragazza, potrebbe aver perso la vita dal momento che nell’ultima scena sentiamo degli spari di pistola e il buio ci impedisce di scoprire cosa sia successo.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di In the Dark e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Perry Mattfeld veste i panni di Murphy; Brooke Markham nel ruolo di Jess; Rich Sommer è Dean; Keston John interpreta Darnell; Kathleen York veste i panni di Joy; Derek Webster nel ruolo di Hank; Casey Deidrick è Max; Calle Walton interpreta Chloe; Saycon Sengbloh veste i panni di Jules; Lindsey Broad nel ruolo di Chelsea.

