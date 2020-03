Condividi su

Ultras: trama, cast e anticipazioni del film Netflix. Quando esce

Siete in cerca di una pellicola interessante? Allora Ultras potrebbe fare al caso vostro. Il film drammatico, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix da venerdì 20 marzo 2020, rappresenta il primo lungometraggio di Francesco Lettieri noto per aver lavorato dietro la macchina da presa nei corti Liberato, 3D & Gaika: We Come from Napoli, Noyz Narcos: Sinnò Me Moro e Liberato: Oi Marì.

L’emozionante opera, sceneggiata da Peppe Fiore, ha potuto contare sulla fotografia di Gianluca Palma mentre il montaggio è stato affidato a Mauro Rodella. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Ultras!

Come già detto in apertura di articolo, Ultras approderà sulla piattaforma streaming Netflix venerdì 20 marzo 2020 mentre per quanto riguarda l’esordio al cinema non si hanno notizie. Originariamente infatti era stata prevista la proiezione del film anche sul grande schermo ma a seguito del decreto emanato dal governo per il contenimento e contrasto del diffondersi del Coronavirus sono stati chiusi tutti i locali solitamente molto affollati.

L’opera è ambientata a Napoli e segue le vicende di Sandro e del sedicenne Angelo uniti da una grande e travolgente passione: Il calcio. Il primo è un uomo di mezza età ed ha collezionato nella propria vita tantissime esperienze assieme alla tifoseria degli Apache di cui è diventato il capo. Punto di riferimento per i giovanissimi, nel corso degli anni ha partecipato a violente risse e scontri ma dopo aver ricevuto un Daspo, divieto di partecipare agli eventi sportivi, sente la necessità di allontanarsi da quel mondo e cercare qualcosa di diverso come l’amore di una compagna. L’adolescente Angelo invece vede negli ultras e in particolar modo in Sandro una seconda famiglia.

Il cast del film

In Ultras Aniello Arena interpreta Sandro mentre Ciro Nacca è Angelo. Simone Borelli veste i panni di Pechegno e Daniele Vicorito quelli di Gabbiano.

Infine Salvatore Pelliccia recita la parte di Barabba e Antonia Truppo quella di Terry.

