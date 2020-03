Condividi su

Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 10 marzo 2020

Con l’emergenza Coronavirus e le nuove misure varate dal Governo per il contenimento dell’epidemia certamente non mancheranno gli argomenti di discussione a Cartabianca e Dimartedì. I due programmi televisivi, onda oggi 10 marzo 2020 rispettivamente su Rai3 è La7, approdano ad un nuovo appuntamento dedicato a scottanti temi di attualità e cronaca.

Obiettivo di entrambi i talk show è quello di far luce sulle problematiche che preoccupano particolarmente i cittadini italiani stimolando così un equilibrato dibattito sociale scevro da prese di posizione ma fondato sull’analisi dei fatti. Ma vediamo insieme cosa hanno in serbo per noi Cartabianca e Dimartedì!

Cartabianca: ospiti e anticipazioni di stasera 10 marzo 2020

Come facilmente prevedibile, tema principale di Cartabianca sarà l’emergenza Coronavirus. Dopo l’aumento esponenziale dei contagiati in Italia, il governo ha stabilito misure di sicurezza per il contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus che prevede la chiusura di scuole, università e luoghi dove solitamente c’è grande affluenza di persone come cinema e teatri. Inoltre sono state sospese le manifestazioni sportive e celebrazioni di qualsiasi tipo comprese quelle religiose.

Il programma proverà poi a comprendere come combattere e superare questo momento così difficile per il nostro Paese. Tutto questo e molto altro a Cartabianca dalle 21:20 su Rai 3.

Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 10 marzo 2020

Sebbene Dimartedì, a differenza di Cartabianca, non abbia fornito notizie sugli argomenti che verranno affrontati stasera in trasmissione, è possibile immaginare i temi principali della puntata. Molto probabilmente infatti protagonista assoluto del talk show, presentato da Giovanni Floris, sara il COVID-19 e i nuovi provvedimenti varati dal Governo per limitare il più possibile il contagio.

Il programma poi sicuramente dibatterà sulle conseguenze politiche, sociali ed economiche del Coronavirus e in che modo l’Italia potrà vincere questa dura battaglia. Tutto questo e molto altro dalle 21:15 su La7.

