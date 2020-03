Condividi su

Aumento prezzi immobili 2020: dove sono aumentati città per città

Aumento prezzi immobili 2020: il noto portale Idealista.it diffonde il suo monitoraggio riferito al mese di febbraio. Considerando l’Italia nel suo complesso si registra un lieve calo anche se la situazione non omogenea scorrendo le varie zone del paese.

Vaccino Coronavirus Israele in arrivo? I ricercatori “siamo vicini”

Prezzi immobili 2020: ancora in flessione a febbraio

Interessanti i dati diffusi dal noto portale specializzato nel mercato immobiliare Idealista.it: a febbraio 2020, il valore del mattone in Italia è di 1.691 euro a metro quadro, calo dello 0,3% rispetto al mese precedente. Una lieve flessione che però si inserisce in un trend negativo che ha visto diminuire i prezzi delle case italiane del 2,4% nell’ultimo anno. Guardando alle regioni, la svalutazione maggiore si registra nelle Marche (-1,7%), in Valle D’Aosta (-1,5%) e Molise (-1%).

In tutte le altre regioni nelle quali si riscontra una diminuzione – 12 in tutto – hanno percentuali comprese tra il -0,9% della Campania e il -0,1% dell’Emilia Romagna. La Calabria con 904 euro a metro quadro è la regione più economica, seguita da Molise (942 euro a metro quadro) e Sicilia (1.064 euro a metro quadro). Stringendo lo sguardo alle province (in 71 delle 106 analizzate mostrano una flessione), invece, si registra il ribasso maggiormente sensibile in quella di Gorizia (-5,1%), di Ascoli (-3,1%) e Messina (-2,7%). A guidare la classifica delle province più economiche è Biella (651 euro a metro quadro) con a seguire Caltanissetta (742 euro a metro quadro) e Isernia (788 euro a metro quadro).

Infine, una panoramica sui capoluoghi di provincia (60 sui 110 monitorati presentano percentuali con il segno meno davanti): il maggiore calo si registra a Barletta (-5,1%) e Andria (-4,8%), poi c’è Cuneo (-4,2%).

Mutuo marzo 2020: tasso fisso e variabile, cosa cambia il Coronavirus

Dove crescono di più?

Nel dossier pubblicato da Idealista.it vengono mappate anche quelle zone delle maggiori città che, in un contesto generale di calo dei prezzi, hanno visto aumentare le proprie quotazioni negli ultimi 12 mesi. I dati, quindi, mostrano come la zona che ha subito un aumento maggiore in tutta Italia è il quartiere Isola-Garibaldi a Milano (+75%); il prezzo medio al metro quadro è di 5.425 euro. Aumenti meno consistenti ma comunque compresi tra il 30% e il 20% anche nei quartieri Degrano, Turro, Gorla, Govone, Affori, Niguarda.

A Roma guida la classifica degli aumenti la zona Trigoria-Castel di Leva (+37%): si paga in media 1868 euro per ogni metro quadro. Tra il +20% e il +10% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, restando in periferia, Corcolle e Ostia Antica e, spostandosi più vesto il centro, Ptati (4.933 euro a metro quadro in media). Da segnalare anche gli aumenti dei quartieri di Cenisia (Torino), Miano (Napoli), Campo di Marte (Firenze), Malpighi (Bologna), Giudecca (Venezia) e Monte di Pietà-Seralcadi (Palermo).

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]