The Umbrella Academy 2: trama, cast, anticipazioni. Quando esce

A breve il catalogo di Netflix si arricchirà della seconda stagione di una serie tv molto attesa dai fan del genere: stiamo parlando di The Umbrella Academy. Lo show appartiene al ramo fantascientifico/supereroistico e si ispira al fumetto scritto da Gerard Way, frontman dei My Chemical Romance. L’autore ha già annunciato di avere in mente materiale per altri 5 capitoli e ha lasciato un documento per il creatore della serie tv, Steve Blackman, in cui sono scritti i dettagli di ciò che accadrà negli eventi successivi. Sembra dunque che il futuro di The Umbrella Academy, qualora lo show abbia successo tra il pubblico, sia piuttosto roseo e, di sicuro, c’è materiale fino all’ottava stagione.

Chiunque volesse recuperare la serie tv ha la possibilità di trovare il primo ciclo di episodi su Netflix. Ricordiamo che, al momento, il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi per mezzo del mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti nel catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al sito.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama della seconda stagione di The Umbrella Academy e, in seguito, daremo un’occhiata ai nomi degli attori che ne andranno a comporre il cast.

The Umbrella Academy: la trama

Come ben sanno i fan dello show, la prima stagione si è conclusa con un poderoso cliffhanger che ha lasciato tutti con il fiato sospeso: Numero 5 ha scoperto che Vanya è in realtà l’origine dell’Apocalisse e, insieme ai fratelli, cerca disperatamente di trovarla per impedire ai suoi poteri di sprigionarsi senza controllo; una volta raggiunta la ragazza in un teatro, intenta a suonare il violino, le cose precipitano vertiginosamente: nonostante Vanya riesca a immobilizzare tutti i presenti, Allison riesce a neutralizzarla con un colpo di pistola. Numero 7 perde i sensi e devìa il raggio da lei creato contro la luna, che inizia a frammentarsi dando inizio all’Apocalisse. Numero 5, con un ultimo atto disperato, teletrasporta tutti, compresa Vanya, in un altro tempo, con la speranza di rimettere a posto le cose. Gli eventi della seconda stagione, partiranno dunque da questo punto e l’obbiettivo dei membri dell’accademia sarà quello di curare Vanya e, soprattutto, impedire all’Organizzazione di dare il “la” all’Apocalisse.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Umbrella Academy e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Colm Feore veste i panni di Sir Reginald Hargreeves/Monocolo; Tom Hopper nel ruolo di Luther/Numero 1/ Spaceboy; David Castañeda è Diego/ Numero 2/Kraken; Emmy Raver–Lampman interpreta Allison/Numero 3/Voce; Robert Sheehan veste i panni di Klaus/Numero 4/Medium; Aidan Gallagher nel ruolo di Il Ragazzo/Numero 5; Justin H. Min è Ben/Numero 6/Horror; Ellen Page interpreta Vanya/Numero 7/ Violino Bianco.

