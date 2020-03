Condividi su

The Mandalorian 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Già prima del debutto della stagione 1 di The Mandalorian, Disney aveva annunciato la produzione di un secondo ciclo di episodi. Il debutto del nuovo capitolo avverrà con ogni probabilità a ottobre di quest’anno; per quanto riguarda la data di uscita in Italia, tuttavia, quasi certamente slitterà di qualche mese, considerando che la piattaforma streaming Disney+ arriverà nel nostro Paese il 24 marzo 2020. Per chi volesse prendere in considerazione la possibilità di usufruire dei servizi della piattaforma, può approfittare dell’offerta annuale di 59,99 euro e risparmiare sui pacchetti successivi al lancio. A occuparsi della serie tv ambientata nel mondo di Guerre Stellari è Jon Favreu il quale già da tempo annunciò il suo entusiasmo a proposito del progetto; ecco le sue parole ufficiali:

“Continuo a orbitare attorno al mondo della Disney, ma fortunatamente tutto quello che faccio lì sono cose che amo fare. Volevo fare uno show su Star Wars come The Mandalorian e gli Studios me lo hanno permesso. Tra l’altro ho scritto quattro episodi ancor prima di essere assunto, e l’ho fatto perché sono un grande fan che vuole vedere raccontate queste storie. Ero curioso di sapere se loro erano interessati al progetto quanto me. Inoltre la mattina prima di questa intervista stavo scrivendo la seconda stagione.”

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della prossima stagione dello show e diamo un’occhiata a quelli che saranno i nomi degli attori che ne andranno a comporre il cast.

The Mandalorian 2: la trama

Al momento, sebbene la prima stagione dello show si sia conclusa, non sono state rilasciate anticipazioni su quella che sarà la trama del secondo capitolo di The Mandalorian; in ogni caso possiamo provare a fare congetture sul futuro degli eventi prendendo in considerazione quanto accaduto nel finale della stagione precedente: Mando è ancora alle prese con la minaccia di Gideon, il quale possiede una rara spada laser nera creata da Tarre Vizsla, il primo mandaloriano. Ed è stato proprio questo a mandare i fan dello show in visibilio: la domanda che ora tutti si pongono è se lo stesso Gideon sia in realtà un mandaloriano; questi e tanti altri saranno i quesiti che, forse, la seconda stagione della serie dedicata a Star Wars potrà svelarci.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Mandalorian e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Pedro Pascal veste i panni del Mandaloriano; Gina Carano nel ruolo di Cara Dune; Nick Nolte è Kuil; Giancarlo Esposito interpreta Moff Gideon; Carl Weathers veste i panni di Greef Carga; Emily Swallow nel ruolo della forgiatrice di armature; Omid Abtahi è il Dr Pershing; Werner Herzog veste i panni dell’imperiale; Taika Waititi nel ruolo IG-88.

