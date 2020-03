Corona ultime notizie: coronavirus Italia contagi, aggiornamento bollettino

Corona ultime notizie: zero casi a Codogno, ma si aggrava il bilancio dei contagi e delle vittime in Italia. Il bollettino aggiornato all’11 marzo 2020.

Zero casi di contagio da Coronavirus a Codogno, e questa è una buona notizia nel mare di cattive in cui quotidianamente navighiamo in questi tempi. Cresce il bilancio delle vittime nel nostro Paese, segnando un triste record giornaliero, stando ai dati diffusi dalla Protezione Civile nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo 2020. Sul web si leggono diverse analisi matematiche e statistiche sull’evoluzione del virus e sulle tempistiche del possibile picco epidemico, ma non v’è ancora certezza alcuna su quando questo accadrà. Intanto la Lombardia vuole misure più stringenti e il premier Conte ci pensa (anche di allargarle a tutto il Paese).

Corona ultime notizie: bilancio casi positivi e vittime aggiornato al 10 marzo 2020

Di seguito la tabella aggiornata al 10 marzo 2020 che elenca il numero totale di casi positivi, persone guarite e vittime di (anzi, con, come ha precisato Borrelli ieri) Coronavirus in Italia, ripartite per Regione.

Regione Casi positivi Persone guarite Vittime Lombardia 4.427 896 468 Emilia Romagna 1.417 31 85 Veneto 783 47 26 Piemonte 436 0 17 Marche 381 0 13 Toscana 260 3 1 Liguria 128 5 8 Campania 126 1 0 Friuli Venezia Giulia 110 3 3 Lazio 99 11 6 Trentino Alto Adige 88 2 0 Sicilia 60 2 0 Puglia 55 1 3 Abruzzo 37 0 1 Umbria 37 0 0 Sardegna 20 0 0 Valle d’Aosta 17 0 0 Molise 15 0 0 Calabria 11 2 0 Basilicata 7 0 0 Totale 8.514 1.004 631

Corona ultime notizie: dati Lombardia parziali

Ieri, visibili anche oggi, sono apparsi due grafici sul sito creato dalla Protezione Civile che monitora il numero dei casi positivi e delle vittime, così come delle persone guarite, nella quale si notava un evidente calo dei contagi. Di sera, tuttavia, è stata pubblicata una nota di aggiornamento nella quale si dichiarava che i dati della Lombardia del 10 marzo erano (e lo sono tuttora) incompleti.

Corona ultime notizie: riunione Cdm in corso

Attualmente è in corso una riunione del Consiglio dei Ministri nella quale si sta discutendo sulle misure economiche da prendere. Probabilmente si andrà verso la sospensione delle rate del mutuo e delle tasse. A breve potrebbe essere accolta anche la richiesta del governatore della Lombardia Fontana, che ha proposto la chiusura totale della Regione, con misure più stringenti, e il mantenimento di sole farmacie e alimentari aperti. Misure che potrebbero essere adottate nelle Regioni più in sofferenza, ma non è esclusa una estensione in tutto il Paese (alcuni bar e ristoranti stanno già chiudendo parzialmente o completamente e non solo in Lombardia).

