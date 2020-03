Ricchi di Fantasia: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

Condividi su

Siete in cerca di una divertente commedia? Allora Ricchi di Fantasia potrebbe fare al caso vostro! Il film del 2018, in onda oggi 11 marzo 2020 dalle 21:25 su Rai 1, è stata diretta da Francesco Micciché, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in fiction e film come Liberi di giocare, I liceali 3, L’olimpiade nascosta, Figli del destino, Loro chi? e Compromessi sposi.

Lo spassoso lungometraggio, prodotto da Italian International Film e diffuso da 01 Distribution, sulle musiche di Francesco Cerasi, la fotografia di Arnaldo Catinari mentre il montaggio è stato affidato a Patrizio Marone. L’opera inoltre al botteghino in Italia ha incassato 721 mila euro nelle prime quattro settimane di programmazione. Nella sinossi di Ricchi di fantasia!

Ricchi di Fantasia: trama e anticipazioni film stasera in tv

Ricchi di fantasia segue le vicende del carpentiere Sergio e l’ex cantante Sabrina, coppia di amanti che sogna una vita assieme alla luce del sole. A rendere impossibile la realizzazione di questo desiderio è la complicata situazione economica in cui si trovano che impedisce ad entrambi di lasciare i rispettivi partner e e ripartire così da zero. Sconfortati e impotenti al cospetto di ostacoli finanziari difficili da superare, un evento inaspettato sembra cambiare improvvisamente il destino dei protagonisti.

Un giorno i colleghi di Sergio, per tanto tempo vittime degli scherzi di quest’ultimo, decidono di far credere al carpentiere di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria. Convinto di avere a disposizione davvero quell’enorme somma di denaro, abbandona le sue vecchie abitudini e porta via con sé non solo Sabrina ma anche i loro parenti. Quando però la coppia scopre l’inganno decide di non rivelare a nessuno la verità ma trascinare le proprie famiglie in un viaggio alla volta della Puglia.

Il cast del film

In Ricchi di Fantasia Sergio Castellitto interpreta Sergio mentre Sabrina Ferilli è Sabrina. Valeria Fabrizi veste i panni di Carmen, Matilde Gioli quelli di Letizia e Antonio Catania è Pallavicini. Antonella Attili recita la parte di Sonia, Gianfranco Gallo quella di Saverio e Paolo Calabresi è Nando.

Hanno partecipato al film Paola Tiziana Cruciani nel ruolo di moglie di Sergio, Luigi Imola quello di Brando e Siria Simeoni è Angela. Vincenzo Sebastiani indossa le vesti di Artemio, Emmanuel Dabone quelle di Wambua e Giulio Neglia è Wladimir. Infine Uccio De Santis interpreta agente immobiliare.

