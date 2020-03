Condividi su

Congedo parentale e Voucher 2020 al via: importo e a chi spettano

“Il governo tutelerà chiunque sia a rischio e qualsiasi lavoratore”: questa la frase del sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, rilasciata a SkyTg24, per rassicurare tutti quei lavoratori che oggi, giovedì 12 marzo 2020, non andranno a lavoro. E questo è il concetto chiave che il governo sta facendo passare nelle ultime ore agli italiani tramite i suoi principali esponenti. Delle misure saranno prese già a breve e saranno specificate nel dettaglio in un apposito Dpcm, che verrà pubblicato e ufficializzato nella giornata di domani, venerdì 13 marzo 2020.

Congedo parentale straordinario 2020: importo e a chi spetta

Perché le misure non vengono adottate subito? La risposta è semplice: come scrive giustamente La Legge Per Tutti, non è possibile prendere questo tipo di decisioni da un giorno all’altro. Occorre, infatti, il via libera dal Parlamento per l’autorizzazione dello scostamento dai parametri di bilancio già programmati. Si è parlato di 25 miliardi di euro, metà dei quali saranno utilizzati subito, mentre la parte residua dovrebbe essere impiegata per interventi futuri.

Nel decreto Salva Economia spunteranno comunque i congedi parentali e i voucher speciali per baby sitter e badanti di cui tanto si parla nelle ultime ore. A parlarne è stata anche il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ai microfoni di Radio Anch’Io, su Radio 1.

Come ormai ben saprete, le scuole sono chiuse e da oggi, giovedì 12 marzo 2020, anche le attività professionali “non di pubblica utilità”. Il Decreto conterrà dunque “un congedo parentale speciale che dovrebbe durare dai 12 ai 15 giorni” e che possono essere utilizzati alternativamente dalla mamma o dal papà, “parametrato fino ai 12 anni del bambino e senza limiti di età per i figli disabili gravi”. L’indennità del congedo dovrebbe garantire una copertura di almeno il 30% della retribuzione.

Voucher baby-sitter e personale sanitario: gli importi

La soluzione alternativa corrisponde in un voucher baby sitter caratterizzato da un importo complessivo che dovrebbe ammontare a 600 euro. Infine, sarà predisposto anche un voucher speciale per tutto il personale sanitario (l’importo dovrebbe essere di 1.000 euro).

Interventi anche per partite Iva e autonomi

Tali misure hanno come finalità principale quella di “salvaguardare tutti i lavoratori perché nessuno deve rimanere senza lavoro e tutti devono essere tutelati”. Ci sarà dunque una Cassa integrazione ordinaria “rimodulata e semplificata con la possibilità di accesso speciale”, mentre la Cig straordinaria sarà interrotta “per far accedere all’ordinaria” e con maggiori risorse nel fondo di integrazione salariale si potranno aiutare anche le aziende con pochi dipendenti.

Interventi pronti anche per partite Iva e lavoratori autonomi, per i quali si prevede l’erogazione di un indennizzo speciale e per i liberi professionisti “si sta dando la possibilità alle Casse di previdenza di poter prevedere delle misure di sostegno al reddito e di welfare”. Per i dettagli, però, bisognerà attendere ancora un po’.

