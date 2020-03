Condividi su

Come sta Tom Hanks positivo al Coronavirus: condizioni di salute

Un virus è più democratico di qualsiasi altra forma di tragedia, perché prende tutti, anche i potenti, anche quelli che decidono, anche i Vip. Come gli attori di Hollywood. È notizia di questa mattina che l’attore americano Tom Hanks (che ha problemi di diabete) è positivo al Coronavirus, così come la moglie Rita Wilson (ex malata di cancro).

Tom Hanks e Rita Wilson positivi al Coronavirus

A dare l’annuncio è stato lo stesso attore su Twitter: “Rita e io siamo in Australia. Ci siamo sentiti stanchi, raffreddati, con dolori al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche febbre lieve. Ci siamo sottoposti al test del Coronavirus ed è risultato positivo. Bene, ora… cosa fare? Ci sono dei protocolli da seguire. Saremo tenuti sotto controllo e isolati per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica. Vi terremo aggiornati”.

Rita Wilson aveva vinto la sua battaglia contro il cancro al seno che l’aveva colpita. Tom Hanks, invece, convive da un po’ di tempo con il diabete, insorto a causa, a suo stesso dire, di un’alimentazione non molto sana assunta nel corso della sua vita.

Perché Tom Hanks e Rita Wilson si trovano in Australia e che succede ora

I due si trovano in Australia: Tom Hanks sta infatti interpretando Andreas Cornelis van Kuijk, manager di Elvis Presley, nel film di Baz Luhrmann dedicato al cantante americano. Rita Wilson, invece, aveva tenuto dei concerti a Brisbane e all’Opera House di Sidney nell’ultima settimana. Ora, tutte le persone che sono state a contatto con Hanks e la Wilson dovranno sottoporsi alla tampone. La produzione della pellicola su Elvis Presley sarà sospesa per alcune settimane, come specificato anche dalla Warner Bros: “La salute e la sicurezza dei membri della nostra azienda è sempre la nostra massima priorità e stiamo prendendo precauzioni per proteggere tutti quelli che lavorano sulle nostre produzioni in tutto il mondo”.

