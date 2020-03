Ora legale 2020 in Italia: ecco la data in cui bisogna spostare le lancette degli orologi un’ora avanti. Dormiremo di meno, ma avremo più luce.

Ora legale 2020 Italia: quando cambia, data, orario e come fare

Come ogni anno, anche alla fine di marzo 2020 saremo chiamati a spostare le lancette degli orologi un’ora avanti, per ripristinare l’ora legale. Dormiremo un’ora in meno, ma ci sarà più luce. E chissà che di lì a poco tempo non potremo finalmente uscire nuovamente dalle nostre case per goderci il Sole senza paura del contagio.

Ora legale 2020 Italia: data e orario, quando cambiare

Quando cambieremo l’ora? A fine marzo, e più precisamente nella notte di domenica 29 marzo 2020. Come al solito il cambio d’ora sarà alle 2 di notte, quando le lancette degli orologi si sposteranno di un’ora in avanti. Salteremo praticamente un’ora, di notte, e dalle 2 si passerà direttamente alle 3.

L’ora non dovrà essere regolata su smartphone, PC e altri dispositivi tecnologici, visto che la modifica avverrà in automatico.

C’è chi invece, sicuramente, si chiede che fine abbia fatto la proposta di abolire il cambio dell’ora. Il nostro governo, a suo tempo, ha scritto a Bruxelles richiedendo ufficialmente di mantenere inalterata la situazione. Questo significa che, almeno per il momento, non è previsto alcuna abolizione del cambio dell’ora e le cose resteranno così come sono.

Ora legale 2020: si dormirà 1 ora in meno in un anno un po’ particolare

Insomma, a partire da domenica 29 marzo 2020 si dormirà un’ora in meno, ma gli effetti forse non si sentiranno troppo in quest’anno particolare, dove appena ieri avevamo brindato sperando in un futuro migliore, salvo poi, dopo due mesi e mezzo, essere costretti a restare chiusi in casa, a smettere di lavorare o a farlo in modo diverso.

