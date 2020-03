Rimborso Ryanair coronavirus: come chiederlo per avere i soldi. Quando è possibile chiedere il rimborso o, in alternativa, scegliere di riprenotare il volo.

La pandemia “Coronavirus” sta provocando disastri economici in tutti i settori turistici e dei trasporti. Per quanto riguarda i voli, a rimetterci non sono solo le compagnie di bandiera, ma anche le imprese di viaggi low cost. Tante le compagnie che hanno cancellato o riprogrammato i propri voli, a seguito del crollo delle prenotazioni, dei blocchi dei Paesi esteri nei confronti dei turisti italiani e delle misure di sicurezza del Dpcm 9 marzo “Io resto a casa”: Da Ryanair, Lufthansa, EasyJet ad Alitalia e British Airways,

Per quanto riguarda Ryanair, coloro i quali sono costretti a rinunciare al viaggio perché in quarantena (oppure in caso di cancellazione dei voli) possono chiedere il rimborso Ryanair, oppure posticipare la data di partenza usufruendo dei voucher (pagando di più rispetto alla tariffa ordinaria).

In molti si stanno chiedendo quali siano i voli cancellati dalla compagnia low cost per poter richiedere un rimborso Ryanair.

Ryanair: i voli cancellati da/per l’Italia e nel territorio nazionale

Fino alla settimana scorso, Ryanair si era limitata a cancellare i voli dall’Italia verso quei Paesi che avevano imposto il divieto d’ingresso agli italiani o la quarantena obbligatoria (Romania, Giordania, Israele, ecc.). Ma dal momento che molti viaggi per altre destinazioni venivano effettuati con aerei semivuoti, Ryanair ha preso la decisione di cancellare tutti i voli da/per l’Italia e sul territorio nazionale previsti dal 17 marzo all’8 aprile. Ciò, in ottemperanza al Dpcm “Io resto a casa” dell’8 marzo 2020, per contenere la diffusione del coronavirus.

Dunque, fa sapere la compagnia:

Dalle 24:00 di mercoledì 11 marzo fino alle 24:00 di mercoledì 8 aprile, Ryanair sospenderà tutti i voli nazionali italiani.

fino alle 24:00 di mercoledì 8 aprile, Ryanair sospenderà tutti i voli nazionali italiani. Dalle 24:00 di venerdì 13 marzo fino alle 24:00 di mercoledì 8 aprile, Ryanair sospenderà tutti i voli internazionali da/per l’Italia.

Rimborso Ryanair: come ottenerlo e quando conviene riprenotare

Per quanto concerne il rimborso Ryanair fa sapere che, in caso di volo cancellato, avviserà i clienti via email o SMS, offrendo loro la possibilità di scegliere se chiedere direttamente il rimborso del titolo di viaggio o di riprenotare, senza costi aggiuntivi, il volo per un’altra data.

Qualora non si ricevesse alcuna comunicazione, invece, il volo dovrà ritenersi confermato.

Per i viaggiatori italiani che si trovano all’estero e devono tornate in Italia è prevista la possibilità di cambiare gratuitamente la propria prenotazione con un volo precedente. C’è tempo fino a stanotte, 13 marzo a mezzanotte.

In aggiunta, i clienti che dovranno subire il disagio per le cancellazioni potranno scegliere tra un rimborso Ryanair completo oppure un credito di viaggio da riscattare sempre con i voli Ryanair entro 12 mesi.

Da quando si riceve l’avviso della cancellazione del volo, è possibile per il cliente ottenere il rimborso Ryanair.

Per chi, invece, volesse modificare la propria prenotazione, senza costi aggiuntivi, c’è possibilità di farlo fino a 90 giorni dalla data del viaggio.

