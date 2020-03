Condividi su

Corona ultime notizie: aumento contagi e morti in Italia, la situazione

Corona ultime notizie: continua l’emergenza legata alla diffusione del nuovo virus. L’Italia intera è sottoposta a quarantena fino inizio aprile; chiuse le scuole e le attività commerciali non essenziali. Ecco gli ultimi dati ufficiali relativi ai contagi e i più recenti aggiornamenti sulla situazione.

Corona ultime notizie: i dati della Protezione civile

Ogni giorno dall’inizio dell’emergenza alle ore 18 la Protezione civile dirama un comunicato stampa con i numeri dell’epidemia. Dunque, a ieri 13 marzo 2020 i casi di infezione da coronavirus registrati sul territorio italiano nel complesso erano arrivati a quota 17.660.

I positivi ai test sono al momento 14.955 distribuiti come riportato di seguito a livello regionale: 7.732 in Lombardia, 2.011 in Emilia-Romagna, 1.453 in Veneto, 794 in Piemonte, 698 nelle Marche, 455 in Toscana, 304 in Liguria, 242 nel Lazio, 236 in Friuli Venezia Giulia, 213 in Campania, 157 nella Provincia autonoma di Trento, 126 in Sicilia, 123 nella Provincia autonoma di Bolzano, 121 in Puglia, 83 in Abruzzo, 73 in Umbria, 43 in Sardegna, 37 in Calabria, 27 in Valle d’Aosta, 17 in Molise e 10 in Basilicata.

Nel frattempo, le persone dichiarate guarite sono in tutto 1.439 mentre i deceduti sono 1.266 ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Tasso di mortalità e rischi per il Sud

Corona ultime notizie: sempre nel corso della conferenza stampa giornaliera della Protezione civile di ieri, Silvio Brusaferro dell’Iss ha precisato che “i pazienti morti con il coronavirus hanno una media di oltre 80 anni”, nello specifico, 80,3 anni (e le donne sono solo il 25,8%). Insomma, l’età media dei deceduti è molto più alta di quella degli altri positivi ha riepilogato, sottolineando come la letalità, ossia il rapporto tra morti e ammalati, raggiunga il picco tra gli over 80.

Inoltre, sempre Brusaferro ha avvertito “possiamo aspettarci più casi nel weekend al centrosud” per via di “alcuni comportamenti assunti negli scorsi weekend”; non bisogna dimenticare, d’altra parte, che “la durata medi di incubazione è tra 4 e 7 giorni”.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]