Summertime: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Il 29 aprile 2020, il catalogo di Netflix si arricchirà di un nuovo titolo ispirato a un celebre romanzo italiano per ragazzi: stiamo parlando di Summertime. Lo show si basa sul libro “Tre Metri Sopra il Cielo” nato dalla penna di Federico Moccia, di cui fu fatto un adattamento cinematografico del 2004 con Riccardo Scamarcio, pellicola che fece decisamente il boom diventando un film icona tra gli adolescenti italiani. Continua dunque il sodalizio tra l’Italia e Netflix e, dopo Suburra, Baby e Luna Nera, questa volta il colosso streaming ha deciso di puntare su una serie “rosa”: risulterà una scelta vincente? In ogni caso la prima stagione di Summertime conterà solo 8 episodi, tutti presumibilmente dalla durata di circa 50 minuti ciascuno e lo show sarà disponibile in ogni Paese ove è presente il servizio.

Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi alla piattaforma tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei servizi del sito sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi a Netflix.

Prima di cercare di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama e del cast dello show ispirato a 3 Metri Sopra il Cielo, possiamo dare un’occhiata al trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Summertime: la trama

Al momento non ci sono molte anticipazioni per quanto concerne la trama del nuovo titolo italiano ispirato alla storia di 3 Metri sopra al Cielo. Con ogni probabilità anche lo show, come il libro e il film, tratterà di argomenti quali amicizia, amori, problemi adolescenziali e le aspettative sul futuro; quello che è certo è che gli eventi saranno concentrati in un arco temporale ben preciso: un’estate vissuta sulla costa Adriatica.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Summertime e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Ludovico Tersigni veste i panni di Ale; Amanda Campana nel ruolo di Sofia; Andrea Lattanzi interpreta Dario; Giovanni Maini è Edo; Alicia An Edogamhe veste i panni di Blue; Coco Rebecca Edogamhe nel ruolo di Summer.

