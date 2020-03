Condividi su

Visita fiscale Inps e Coronavirus: cosa cambia per i dipendenti?

I lavoratori dipendenti che si trovano malati a casa si stanno chiedendo se la visita fiscale Inps funziona ancora in questi tempi così diversi dall’ordinario. La risposta a questa domanda è affermativa: la visita fiscale Inps è ancora in corso di svolgimento per i lavoratori dipendenti malati al proprio domicilio. I medici fiscali continuano a fare controlli prestando attenzione alla diagnosi prima di recarsi al domicilio del paziente. Non cambia nulla, dunque, su questo fronte, fatta eccezione per i comportamenti del medico da tenere quando viene a fare la visita.

La visita fiscale Inps ai tempi del Coronavirus: come funziona

L’Inps ha fornito istruzioni importanti ai medici fiscali tenuti a svolgere i loro compiti, da seguire prima di recarsi al domicilio del lavoratore, in particolar modo laddove la patologia indicata sul certificato medico riguarda il contagio da Coronavirus. Il medico fiscale dovrà effettuare il controllo a distanza, tramite un qualsiasi mezzo di comunicazione che possa essere il telefono o il citofono, durante il quale il medico dovrà prendere il maggior numero di informazioni possibile sugli eventuali spostamenti della persona negli ultimi 14 giorni. Nel caso in cui il lavoratore dipendente si trova in condizione di quarantena, il medico fiscale sarà tenuto a osservare le direttive ministeriali (art. 2 del DPCM del 4 marzo 2020).

Situazioni di necessità: cosa significa e motivazioni per Coronavirus

Il paziente sarà dunque aggiornato sulle precauzioni da prendere e dovrà seguire le indizioni del medico. Nel caso in cui non vi sia necessità di sorveglianza sanitari, l’operatore sanitario informerà il medico di base, anche per il relativo certificato Inps. Nel verbale il medico specificherà la condizione di quarantena del lavoratore, illustrandone data di inizio e fine. L’Inps precisa che durante il periodo di quarantena stabilito dagli operatori sanitari e certificato dall’Inps non sono previste visite fiscali per i lavoratori.

Qualora invece il problema non sia dovuto al Coronavirus, la visita fiscale funziona come sempre e il medico può accedere al domicilio e seguire la procedura ordinaria.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]